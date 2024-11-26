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Общество

Минсельхоз усиливает контроль за качеством товаров, ввозимых в Кыргызстан

Минсельхоз усиливает контроль за качеством товаров на этапе ввоза в страну. Об этом сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в целях защиты здоровья населения и исключения ввоза некачественной и небезопасной продукции на территорию Кыргызской Республики департамент химизации, защиты и карантина растений вводит усиленные меры, направленные на обеспечение фитосанитарной безопасности.

«Департамент усиливает контроль за качеством товаров на этапе ввоза, что будет способствовать снижению рисков, связанных с потенциальной угрозой опасных организмов и вредных веществ», — говорится в сообщении.

Какие меры предприняты:

  • ужесточение фитосанитарного контроля на границах, включая проверку документов и сертификатов качества на продукцию;
  • проведение тщательных лабораторных исследований ввозимой продукции на наличие вредных организмов и остаточных количеств пестицидов.

Эти меры направлены на защиту здоровья граждан, а также на поддержку добросовестной конкуренции на рынке.

«Мы призываем всех участников внешнеэкономической деятельности следовать установленным фитосанитарным требованиям и обеспечивать поставку только сертифицированной и качественной продукции», — добавили в Минсельхозе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312300/
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