Минсельхоз усиливает контроль за качеством товаров, ввозимых в Кыргызстан

Минсельхоз усиливает контроль за качеством товаров на этапе ввоза в страну. Об этом сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в целях защиты здоровья населения и исключения ввоза некачественной и небезопасной продукции на территорию Кыргызской Республики департамент химизации, защиты и карантина растений вводит усиленные меры, направленные на обеспечение фитосанитарной безопасности.

«Департамент усиливает контроль за качеством товаров на этапе ввоза, что будет способствовать снижению рисков, связанных с потенциальной угрозой опасных организмов и вредных веществ», — говорится в сообщении.

Какие меры предприняты:

ужесточение фитосанитарного контроля на границах, включая проверку документов и сертификатов качества на продукцию;

проведение тщательных лабораторных исследований ввозимой продукции на наличие вредных организмов и остаточных количеств пестицидов.

Эти меры направлены на защиту здоровья граждан, а также на поддержку добросовестной конкуренции на рынке.

«Мы призываем всех участников внешнеэкономической деятельности следовать установленным фитосанитарным требованиям и обеспечивать поставку только сертифицированной и качественной продукции», — добавили в Минсельхозе.