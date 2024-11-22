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Общество

К 20-летию группы «Ооэдодайко». В Бишкеке состоится концерт барабанщиков

В Бишкеке состоится большой юбилейный концерт в честь 20-летия группы барабанщиков «Ооэдодайко». Об этом сообщает Кыргызско-Японский центр человеческого развития в соцсетях.

«Присоединяйтесь к нам на этом захватывающем музыкальном путешествии, где вы сможете погрузиться в мир японских барабанов тайко. Почувствуйте их мощь, красоту и магическое очарование. Вас ждет удивительный мир звуков и ритмов, где традиционные японские мелодии переплетаются с авторскими произведениями, создавая неповторимую атмосферу», — отметили организаторы.

«Ооэдодайко» с японского языка переводится как «барабаны большого Эдо» (ныне Токио). Группа создана в 2004 году волонтерами в Кыргызско-Японском центре.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311963/
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