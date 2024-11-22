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Общество

В Кыргызстане запускают проект по противодействию гендерному насилию

В Кыргызстане запускают проект по противодействию гендерному насилию. Об этом сообщили в фонде Footage.

Проект «Power Tools: диалог и сотрудничество в противодействии гендерному насилию» будет реализован при поддержке посольства США.

Сообщается, что инициатива направлена на защиту пострадавших от гендерного насилия, а также  на слом устаревших культурных стереотипов о взаимоотношениях полов. В рамках проекта фонд планирует проводить вебинары, семинары и встречи с участием представителей власти и гражданского общества.

Фонд Footage — это феминистская организация, которую организовали четыре доктора наук Кембриджского университета 13 лет назад. Его работа сфокусирована на освещении опыта гендерного насилия путем создания международной платформы для диалога.

В КР последние годы проводят кампанию против гендерного насилия под девизом «Коркпо! Токтот! Жаша!». Отметим, что 25 ноября отмечается Международный день борьбы с насилием в отношении женщин, а 10 декабря — Международный день прав человека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311919/
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