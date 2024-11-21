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Общество

Более 71 тысячи граждан КР находятся в РФ с нарушениями: МИД дает разъяснения

Министерство иностранных дел Кыргызстана обращает внимание граждан КР, находящихся в Российской Федерации, на следующее:

По информации компетентных органов РФ, по состоянию на октябрь текущего года 71 тысяча 949 кыргызстанцев находятся на территории Российской Федерации с нарушениями миграционного законодательства (в зоне риска). В данную категорию граждан вошли те лица, в отношении которых в базе данных МВД РФ отсутствует информация о заключении ими трудового или гражданско-правового договора, либо прохождении дактилоскопической регистрации и медицинского освидетельствования, либо постановке на миграционный учет.

В случае наличия действительных документов, подтверждающих законное пребывание на территории Российской Федерации, гражданам следует обратиться в территориальные подразделения по вопросам миграции МВД РФ и предоставить их для включения в соответствующую базу данных в целях выведения себя из зоны риска.

Информация о гражданах Кыргызской Республики, находящихся в зоне риска в Российской Федерации, будет в ближайшее время размещена Министерством труда социального обеспечения и миграции КР на портале migrant.kg. Кыргызстанцы смогут самостоятельно проверить себя в указанном списке и заблаговременно принять необходимые меры для урегулирования своего правового положения на территории России.

Напомним, с 5 февраля 2025 года в РФ вступают в силу изменения в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Иностранцы, которые находились на территории России без законных оснований и не выехали из страны либо не приобрели законные основания для пребывания (проживания), будут внесены в реестр контролируемых лиц, и к ним будет применен режим высылки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311858/
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