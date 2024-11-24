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Общество

Неделя-24. Заговоры и угрозы главе ГКНБ и новый вид госипотеки

Фото 24.kg. Камчибек Ташиев на пресс-конференции показывает письмо с угрозами

Главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву неизвестные прислали письмо с угрозами. Об этом он заявил на пресс-конференции. По его словам, в конверте, который поступил ему на почту, была флешка. Глава ГКНБ добавил, что ему и его семье угрожали в письме.

«В письме указано, что я должен исполнить условия, тогда они не уничтожат мою семью. Здесь есть прямые угрозы, но явно видно, что это работа спецслужб. В письме говорится, что он из спецслужбы и ему много заплатили олигархи и криминалитет», — заявил Камчыбек Ташиев.

Кроме того, глава спецслужбы добавил, что на президента готовилось нападение тоже и его сотрудники это пресекли. «На главу государства было подготовлено два покушения. Мы это пресекли. По отношению ко мне было подготовлено пять — шесть покушений», — рассказал он.

Интересно, что в этот же день сообщили о задержании члена ОПГ Камчи Кольбаева по прозвищу Руслан Бостеринский. По официальной версии, он, находясь в розыске, якобы планировал покушение на руководство ГКНБ. Но задержали члена ОПГ в рамках уголовного дела по статье «Легализация (отмывание) доходов, добытых преступным путем». Руслан Дуйшеев являлся одним из приближенных лиц Камчи Асанбека, был смотрящим Бостери Иссык-Кульского района, неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления, такие как разбой и убийство.

  • Депутаты Жогорку Кенеша захотели вернуть себе служебные авто. Соответствующие поправки внесли в Закон «О статусе депутата Жогорку Кенеша». Однако президент вернул документы в парламент с возражениями. Заместитель министра финансов Жибек Дуйшеева отметила, что для реализации закона требовались покупка дополнительных машин и увеличение штата водителей. Выделение дополнительных средств на эти цели не предусмотрено.

По решению Административного суда Бишкека в столице приостановили демонтаж троллейбусной контактной сети и тяговых подстанций до вынесения решения по делу. Иск в суд против мэрии подали гражданская инициатива #БишкекСмог и группа по сохранению троллейбусов. Они выступают против ликвидации в Бишкеке данного вида транспорта.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Интернет не подорожает — глава «Кыргызтелекома» развеял опасения операторов

ОАО «Кыргызтелеком»
Фото ОАО «Кыргызтелеком». Генеральный директор предприятия Нурлан Мадаминов

Недавно частные операторы выразили обеспокоенность по поводу инициативы сделать «Кыргызтелеком» национальным оператором для международного транзита интернет-трафика. О том, что это означает для страны и как идея повлияет на рынок, редакция 24.kg поговорила с генеральным директором ОАО Нурланом Мадаминовым.

Искусственный интеллект в Кыргызстане. Пример бизнеса и перспективы госсектора

Министерство цифрового развития Кыргызстана хочет ограничить использование искусственного интеллекта для борьбы с дипфейками. Глава ведомства Нурия Кутнаева рассказала, что такая мера нужна для контроля технологий, которые создаются со злыми намерениями. Редакция 24.kg обратилась к экспертам и специалистам министерства, чтобы узнать, как можно использовать ИИ в благих целях и как его внедряет государство.

Мать убитой 17-летней девушки боится, что подозреваемый избежит наказания

из интернета
Фото из интернета. Женщина с трудом находит в себе силы, чтобы жить после смерти дочери

В конце октября Кыргызстан потрясло известие об убийстве 17-летней девушки отчимом. Мужчина похитил падчерицу на автомобиле. Тело девушки нашли в Чуйской области, а мужчина доехал до Иссык-Куля и якобы пытался себя убить. Милиция его задержала. 24.kg поговорила с матерью убитой девушки Маргаритой.

Что вы знаете о кыргызском кино? Тест

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Накопительная ипотека. Как получить жилье по обновленной программе «Мой дом»

из интернета
Фото из интернета. Кроме того, у ГИК есть также льготная, доступная и социальная ипотека

Благодаря изменениям в программе «Менин үйүм» («Мой дом») стало возможным использование «Накопительной ипотеки». Редакция 24.kg разобралась, как работает новый продукт и что нужно для участия.

Электронная цифровая подпись. Для чего нужна и как получить

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Тополя на проспекте Чингиза Айтматова. Зачем их срубят и что посадят взамен

мэрии Бишкека
Фото мэрии Бишкека. Тополя на проспекте Чингиза Айтматова

Мэрия Бишкека рассказала журналистам о сносе тополей на проспекте Чингиза Айтматова. Градоначальник Айбек Джунушалиев и специалисты Бишкекглавархитектуры, Бишкекзеленстроя и Института леса объяснили, почему решили убрать деревья с важной правительственной трассы.

Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели

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из интернета
Фото из интернета. Самым главным вопросом в борьбе с изменением климата остается финансирование

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из архива собеседника
Фото из архива собеседника. Талгат Молдалиев

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Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311739/
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