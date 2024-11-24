Неделя-24. Заговоры и угрозы главе ГКНБ и новый вид госипотеки

Главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву неизвестные прислали письмо с угрозами. Об этом он заявил на пресс-конференции. По его словам, в конверте, который поступил ему на почту, была флешка. Глава ГКНБ добавил, что ему и его семье угрожали в письме.

«В письме указано, что я должен исполнить условия, тогда они не уничтожат мою семью. Здесь есть прямые угрозы, но явно видно, что это работа спецслужб. В письме говорится, что он из спецслужбы и ему много заплатили олигархи и криминалитет», — заявил Камчыбек Ташиев.

Кроме того, глава спецслужбы добавил, что на президента готовилось нападение тоже и его сотрудники это пресекли. «На главу государства было подготовлено два покушения. Мы это пресекли. По отношению ко мне было подготовлено пять — шесть покушений», — рассказал он.

Интересно, что в этот же день сообщили о задержании члена ОПГ Камчи Кольбаева по прозвищу Руслан Бостеринский. По официальной версии, он, находясь в розыске, якобы планировал покушение на руководство ГКНБ. Но задержали члена ОПГ в рамках уголовного дела по статье «Легализация (отмывание) доходов, добытых преступным путем». Руслан Дуйшеев являлся одним из приближенных лиц Камчи Асанбека, был смотрящим Бостери Иссык-Кульского района, неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления, такие как разбой и убийство.

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