Озеро Иссык-Куль в настоящее время находится под угрозой. Об этом сегодня на мероприятии, посвященном использованию водных ресурсов в условиях изменения климата в рамках СОР29, заявил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.

По его словам, с каждым годом в озере снижается уровень воды.

«В него впадает несколько десятков рек, но ни одна не вытекает. Для нас это озеро священное. Конечно, мы будем приучать наших фермеров вокруг Иссык-Куля беречь воду, но хочу обратить внимание и на другое. Те реки, которые впадали в больших объемах в озеро, сейчас перенаправляют в ирригационных интересах наших соседних государств. Мы ставим этот вопрос и будем открыто и честно обсуждать. Мы потеряли Арал и не можем себе позволить потерять еще одно озеро. Надо сохранить Иссык-Куль, в ближайшее время проведем международные конференции на эту тему», — сказал Эдиль Байсалов.

Фото 24.kg

Он отметил, что водных ресурсов в республике хватит на ближайшие несколько веков.

«Вопрос стоит о бережном отношении к воде в интересах соседей, народов ниже по течению рек. Я хочу напомнить слова президента Садыра Жапарова. В январе этого года он подчеркнул, что Кыргызстан будет оставаться добрым соседом, который будет принимать интересы наших братских государств ЦА так же близко к сердцу, как и собственного народа», — добавил чиновник.

В этих целях государство, по его словам, в 2024-м направляет огромные ресурсы для внедрения новых технологий на уровне каждой семьи и всей страны.

Читайте по теме Обмеление Иссык-Куля. Куда уходит вода и каков прогноз ученых

«В 2025 году на это направят несколько сотен миллионов долларов, чтобы строить новые водохранилища, восстанавливать каналы, ирригационные сети, внедрять системы капельного орошения. Запускается масштабный проект строительства Камбаратинской ГЭС-1. Это позволит лучше управлять самой главной нашей водной артерией — рекой Нарын, позволит как производить электричество, так и сберегать воду в ирригационных целях для государств ниже по течению», — заявил Эдиль Байсалов.

Напомним, с 11 ноября в Баку проходит конференция ООН по изменению климата. Сегодняшний день в кыргызском павильоне посвящен проблемам сельского хозяйства, обеспечения продовольственной безопасности и водным ресурсам в условиях изменения климата.