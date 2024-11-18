13:46
USD 86.20
EUR 91.64
RUB 0.89
Общество

В Бишкеке после капитального ремонта открыли улицу Суюмбаева

В Бишкеке после капитального ремонта открыли для проезда транспорта улицу Суюмбаева. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, капремонт проводился согласно титульному списку на 2024 год на улице Суюмбаева, от проспекта Жибек Жолу до улицы Московской. Протяженность участка составила почти 2 километра.

Работы проводились в три этапа. На первом сделали участок от улицы Московской до проспекта Чуй, на втором — от проспекта Чуй до улицы Огонбаева и на третьем — от улицы Огонбаева до проспекта Жибек Жолу.

«При капитальном ремонте сняли старый слой асфальта (фрезерование), произвели демонтаж и установку бордюров, установили футляры для перспективных труб. Со стороны МП «Бишкекводоканал» заменены устаревшие перспективные трубы», — сообщили в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311458/
просмотров: 483
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке временно перекрыли участок улицы Суюмбаева
Мэрия Бишкека назвала предварительную дату завершения ремонта улицы Горького
Завтра проспект Жибек Жолу в Бишкеке полностью откроют для движения
В Бишкеке после ремонта открыли отрезок улицы Горького
Часть проспекта Жибек Жолу в Бишкеке открыли. Теперь закроют другой его участок
На ремонт закрывают еще один участок улицы Горького
Ремонт дорог в Бишкеке. Временно закроют перекресток улиц Горького и Элебаева
Ремонт улицы Горького. Один участок открыли, другой закрывают
Мэрия Бишкека может пересмотреть систему оплаты проезда в транспорте
В Бишкеке открыли улицу Льва Толстого после капремонта
Популярные новости
Аренда автомобилей в&nbsp;Бишкеке. Компании, стоимость и&nbsp;условия Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
Новые миграционные правила в&nbsp;России: что ждет граждан Кыргызстана в&nbsp;2025 году Новые миграционные правила в России: что ждет граждан Кыргызстана в 2025 году
Что построят на&nbsp;месте старого Западного автовокзала? Ответ мэра Бишкека Что построят на месте старого Западного автовокзала? Ответ мэра Бишкека
Как сохранить зрение на&nbsp;долгие годы. Советы врачей Как сохранить зрение на долгие годы. Советы врачей
Бизнес
Время улучшений! &laquo;Бакай Банк&raquo; проводит технические работы Время улучшений! «Бакай Банк» проводит технические работы
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; проводник климатических инвестиций в&nbsp;КР «Элдик Банк» — проводник климатических инвестиций в КР
ENESAI Development провел закрытую презентацию и&nbsp;рассказал о&nbsp;проекте ENESAI Development провел закрытую презентацию и рассказал о проекте
&laquo;Покупай и&nbsp;призы забирай!&raquo;: подарки от&nbsp;сетей Globus, SPAR, &laquo;Достор&raquo; и&nbsp;&laquo;Народный&raquo; «Покупай и призы забирай!»: подарки от сетей Globus, SPAR, «Достор» и «Народный»
18 ноября, понедельник
13:25
Объемы добычи редкоземельных металлов в мире вырастут вдвое за пять лет Объемы добычи редкоземельных металлов в мире вырастут в...
13:23
Время улучшений! «Бакай Банк» проводит технические работы
13:19
Объем строительных работ в странах ЕАЭС увеличился: лидирует Кыргызстан
13:16
Минкультуры против продажи объектов историко-культурного наследия инвесторам
12:59
В Бишкеке после драки с ножами погибла женщина, ее муж арестован