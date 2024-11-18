В Бишкеке после капитального ремонта открыли улицу Суюмбаева

В Бишкеке после капитального ремонта открыли для проезда транспорта улицу Суюмбаева. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, капремонт проводился согласно титульному списку на 2024 год на улице Суюмбаева, от проспекта Жибек Жолу до улицы Московской. Протяженность участка составила почти 2 километра.

Работы проводились в три этапа. На первом сделали участок от улицы Московской до проспекта Чуй, на втором — от проспекта Чуй до улицы Огонбаева и на третьем — от улицы Огонбаева до проспекта Жибек Жолу.

«При капитальном ремонте сняли старый слой асфальта (фрезерование), произвели демонтаж и установку бордюров, установили футляры для перспективных труб. Со стороны МП «Бишкекводоканал» заменены устаревшие перспективные трубы», — сообщили в мэрии.