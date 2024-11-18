Кыргызстанцы оценивают религиозную ситуацию в стране как позитивную. Такие данные получены центром исследования религиозной ситуации при Государственной комиссии по делам религии в ходе опроса.

Фото Государственной комиссии по делам религии

По данным ведомства, 81,4 процента участников исследования охарактеризовали состояние религиозной ситуации как позитивное.

В исследовании отмечается, что 11,7 процента респондентов ответили на вопрос, оценив ситуацию как напряженную, а 2,2 процента назвали ее взрывоопасной, еще 4,7 процента затруднились с ответом.

Больше всего оптимистов среди респондентов в возрасте 25–34 лет и 35 — 44 лет — 83,4 процента и 82,9 процента соответственно.

На вопрос, за последние 2 — 3 года ситуация в религиозной сфере в стране улучшилась или ухудшилась, 34,5 процента участников опроса ответили, что есть значительные изменения, 34,3 процента считают, что есть незначительные улучшения, 10,5 процента не видят изменений.

Опрос проведен в рамках реализации концепции государственной политики в религиозной сфере на 2022 — 2026 годы и ставил целью получение данных, позволяющих проанализировать динамику влияния религиозного фактора на социально-экономическую и политическую ситуацию в стране, а также выявить уровень религиозности населения.

В ходе исследования на вопросы ответили 1 тысяча 546 человек в возрасте от 18 и старше, проживающих во всех регионах.