Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев проголосовал на избирательном участке № 1221

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев принял участие в выборах депутатов местных кенешей и проголосовал на избирательном участке № 1221. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, в день голосования в столице работают 268 избирательных участков. Все они оснащены автоматическими ящиками для подсчета бюллетеней, а операторы обучены работе с обновленным оборудованием.

«Бишкек является городом с наибольшим количеством заявок на дистанционное голосование — их зарегистрировано почти 5 тысяч. В день голосования для избирателей, желающих проголосовать дистанционно, открыты четыре избирательных участка», — сказали в муниципалитете.

Также 18 ноября для санитарной обработки в детских садах и школах, где расположены УИК, занятия будут проходить в онлайн-формате.