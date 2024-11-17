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Общество

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев проголосовал на избирательном участке № 1221

Фото пресс-службы мэрии. Мэр Айбек Джунушалиев принял участие в выборах

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев принял участие в выборах депутатов местных кенешей и проголосовал на избирательном участке № 1221. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, в день голосования в столице работают 268 избирательных участков. Все они оснащены автоматическими ящиками для подсчета бюллетеней, а операторы обучены работе с обновленным оборудованием.

«Бишкек является городом с наибольшим количеством заявок на дистанционное голосование — их зарегистрировано почти 5 тысяч. В день голосования для избирателей, желающих проголосовать дистанционно, открыты четыре избирательных участка», — сказали в муниципалитете.

Также 18 ноября для санитарной обработки в детских садах и школах, где расположены УИК, занятия будут проходить в онлайн-формате.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311375/
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