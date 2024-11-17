18 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.00-14.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо-1 — Калыс-Ордо-5, Калыс-Ордо-9, Калыс-Ордо-20, Калыс-Ордо-101);

14.00-16.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо-2, Калыс-Ордо-4).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

12.00-15.00 — села Гроздь, Берлик;

9.00-17.00 — села Карла Маркса (улицы Набережная, Шопокова, Киевская, Ленина, Панфилова, Веселая, Горького, Садовая, Звездная, Молодая Гвардия, Молодежная, Пионерская, Крупская, Фрунзе, Шоссейная), Таш-Добо (улицы Горького, Нарынская, Ленина, Подгорная, Южная, Советская, Колхозная, Бегильдинова, Больничная, Ала-Тоо, Кооперативная, Аптечная), Бир-Булак (улицы Первомайская, Каракольская, переулки Зеленый, Айбулак), Восток (улицы 60 лет Киргизии, Береговая, Западная, Карла Маркса, Ленина, Садовая, Советская, Фрунзе, Щорса, Заречная, Озерная, Луговая, Сельповская, Степная, Спортивная, Садовая, Энгельса, Совхозная, Летняя);

9.00-15.00 — села Лебединовка (улицы Советская, Веселый, Горького, Восточная, Кыргызская);

15.00-17.00 — села Лебединовка (улица Комсомольская);

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — город Кара-Балта (улицы Московская, Чкалова, Владимирова, Комсомольская, квартал «Спортивный», 1-6), Суусамыр;

9.00-12.00 — село Полтавка (улицы Комсомольская, Партизанская, Восточная);

13.00-16.30 — село Полтавка (МТФ-1);

Кеминский РЭС

9.00-18.00 — город Кемин (улицы Каракольская, Чилтен Акаева, Шевченко, Панфилова, Советская, Зеленая, Садовая, Бозоева, Берикбаева, Исраилова, Тукеева, Кожомкулова);

9.00-17.00 — село Кайынды (улицы Токонбаева);

Кантский РЭС

9.30-13.00 — село Алмалуу (улицы Токтогула, Тулебердиева, Картанбаева);

13.00-17.00 — село Алмалуу (улицы Жакишева, Тайгашкаева);

9.00-13.00 — село Новопокровка (улицы Ленина, Кирова);

13.00-18.00 — село Новопокровка (улица Береговая);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Ак-Суу (улицы Попова, Новая, Заводская), Маловодное (улицы Колхозная, Дружбы, Чапаева), Беловодское (улицы Крупская, Северная, Красно-Армейская, Тюлебердиева, Комсомольская, Кирова, Садовая, Дачная, Восточная, Береговая, переулок Кирова, Северная, Фрунзе), Садовое (улицы Первомайская, Громова, Ситникова, Энгельса, Мирошниченко, Комсомольская, Пионерская, Шевченко, Советская);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы 60 лет Киргизии, 40 лет Победы, Индустриальная, Больничная, Алма-Атинская, Свобода, Урожайная, Правда, Строительная, Свердлова, Фрунзе, Мельничная, Краснодарская, Бакыт, Советская, Калинина, Линейная, Торговая, Шопокова, Батаева, 50 лет Октября, Ключевая, Ленина, Кирова, Белинского, Труда, Жаштык, 8 Марта, Южная, Вишневая, Луговая, Речная, Московская, Солнечная, Белинская, Железнодорожная, Ленинградская, Полевая, Победы, Степная, Кумкечуу, Келечек, Новая, Зеленая, Заречная, Проектируемая, переулки Кирова, 60 лет Киргизии, Железнодорожный, 40 лет Победы, Зеленый, Индустриальный), город Шопоков (улицы Железнодорожная, Полевая, Вокзальная, переулок Железнодорожный), поселок Южный (улица Гагарина, скважина), село Арал (улицы Калыгул, Картамбаева, Чолпон, Береке, Джум, Аральская, Дальний Арал, Джилдыз);

9.00-13.00 — село Сокулук (улица Фрунзе);

13.00-17.00 — село Сокулук (улицы Батаева, Свердлова);

9.00-17.00 — села Тюз (улицы Центральная, Южная, Школьная, Береговая, Среднее Шорго, Балы, Разное), Чат-Куль (улицы Восточная, Набережная, Первомайская, Почтовая, Ленина, Украинская, Разное, подсобное хозяйство), Манас (улицы Проектируемая, Дружба, дом-вагон), Ак-Жол (улицы Дачная, Фрунзе, Суйская, Школьная, Победа, Токтогула, Госпитомник, Дорожная, Молодежная, Шопокова, Абая, Новая, Киргизская, Абдыкайым, Восточная, Джамбула, Ак-Чий, Набережная, Ынтымак, Стройцех, Кормовик), Комсомольское (улицы Дорожная, Проектируемая), Нижне-Чуйское (улицы МТФ, Гагарина, Соцгородок, Барак-интернат, Аэродромная, Коммунистический РЭС, Саратовская, Фрунзе, Школьная, Партсъезда, Первомайская, Зеленая, Западная, переулок Зеленый, улицы Чуйская, Трудовая, Восточная, Октябрьская), поселок Мирный (улицы Ленина, Спортивная, 40 лет Октября, Трудовая, Гагарина, Интернациональная, ФАП), Степное (улицы Северная, Южная, Новая), хутор Толтак (улицы Центральная, Абая), Джаны-Джер (улицы Советская, Южная, Юбилейная, Джамбулатова, Алиева, Оторова, Симроуд, Молодая Гвардия, Первомайская, Ленина, МТФ 2А, Мира, Апасова, Бектоо, Солодовникова, 20-й хутор, Бакинская, Лесхоз, Дача Су), поселок Взлетный (авиагородок);

10.30-17.00 — село Торт-Куль (улицы Западная, Советская, Центральная, Новая);

10.00-19.00 — село Новопавловка (улицы Кожомкул, Крупская, Линия-1, Линия-2, Линия-12, Линия-13, МТФ-2, Переулок-1, Проектируемая);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдыбар (улица Терновая), Орто-Арык (улица Токтогула);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — село Красная Речка (улицы Октябрьская, Почтовая);

Чуйский РЭС