В ВОЗ составили список патогенов, против которых срочно необходимы новые вакцины

В новом исследовании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) названы 17 патогенов, которые регулярно вызывают заболевания в сообществах и против которых срочно нужны новые вакцины. Об этом сообщают «Новости ООН».
Отмечается, что это первое исследование подобного рода.
Ученые при составлении списка учитывали региональное бремя болезней, риск устойчивости к противомикробным препаратам и социально-экономические последствия возможных вспышек.
Анализ подтверждает давние приоритеты исследований и разработок вакцин, в том числе против ВИЧ, малярии и туберкулеза — трех заболеваний, которые в совокупности уносят почти 2,5 миллиона жизней каждый год.
В исследовании также определены такие патогены, как стрептококк группы А и Klebsiella pneumoniae, в качестве главных приоритетов в борьбе с болезнями во всех регионах, что подчеркивает срочность разработки новых вакцин против патогенов, которые становятся все более устойчивыми к противомикробным препаратам.
ВОЗ обратилась к международным и региональным экспертам с просьбой определить факторы, которые имеют для них наибольшее значение при принятии решения о том, какие вакцины следует внедрять и использовать. В результате анализа этих предпочтений в сочетании с региональными данными по каждому патогену составлено десять наиболее приоритетных патогенов для каждого региона ВОЗ. Затем региональные перечни объединены в глобальный список, в результате чего выделено 17 приоритетных эндемичных патогенов, для борьбы с которыми необходимо исследовать, разработать и использовать новые вакцины.
Список приоритетных эндемичных патогенов ВОЗ:
- стрептококк группы А;
- вирус гепатита С;
- ВИЧ-1;
- клебсиелла пневмония (Klebsiella pneumoniae);
- цитомегаловирус;
- вирус гриппа (широко защитная вакцина);
- виды Leishmania;
- нетифоидная сальмонелла;
- норовирус;
- малярия (Plasmodium falciparum);
- виды шигеллы;
- золотистый стафилококк;
- вирус денге;
- стрептококк группы В;
- внекишечная патогенная кишечная палочка;
- микобактерии туберкулеза;
- респираторно-синцитиальный вирус (РСВ).