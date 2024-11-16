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Общество

В ВОЗ составили список патогенов, против которых срочно необходимы новые вакцины

В новом исследовании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) названы 17 патогенов, которые регулярно вызывают заболевания в сообществах и против которых срочно нужны новые вакцины. Об этом сообщают «Новости ООН».

Отмечается, что это первое исследование подобного рода.

Ученые при составлении списка учитывали региональное бремя болезней, риск устойчивости к противомикробным препаратам и социально-экономические последствия возможных вспышек.

Анализ подтверждает давние приоритеты исследований и разработок вакцин, в том числе против ВИЧ, малярии и туберкулеза — трех заболеваний, которые в совокупности уносят почти 2,5 миллиона жизней каждый год.

В исследовании также определены такие патогены, как стрептококк группы А и Klebsiella pneumoniae, в качестве главных приоритетов в борьбе с болезнями во всех регионах, что подчеркивает срочность разработки новых вакцин против патогенов, которые становятся все более устойчивыми к противомикробным препаратам.

ВОЗ обратилась к международным и региональным экспертам с просьбой определить факторы, которые имеют для них наибольшее значение при принятии решения о том, какие вакцины следует внедрять и использовать. В результате анализа этих предпочтений в сочетании с региональными данными по каждому патогену составлено десять наиболее приоритетных патогенов для каждого региона ВОЗ. Затем региональные перечни объединены в глобальный список, в результате чего выделено 17 приоритетных эндемичных патогенов, для борьбы с которыми необходимо исследовать, разработать и использовать новые вакцины.

Список приоритетных эндемичных патогенов ВОЗ:

  • стрептококк группы А;
  • вирус гепатита С;
  • ВИЧ-1;
  • клебсиелла пневмония (Klebsiella pneumoniae);
  • цитомегаловирус;
  • вирус гриппа (широко защитная вакцина);
  • виды Leishmania;
  • нетифоидная сальмонелла;
  • норовирус;
  • малярия (Plasmodium falciparum);
  • виды шигеллы;
  • золотистый стафилококк;
  • вирус денге;
  • стрептококк группы В;
  • внекишечная патогенная кишечная палочка;
  • микобактерии туберкулеза;
  • респираторно-синцитиальный вирус (РСВ).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311259/
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