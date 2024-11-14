«Мосфильм» передал армии России 36 танков

Директор «Мосфильма» Карен Шахназаров накануне встречался с президентом Владимиром Путиным. Он сообщил, что киностудия передала армии страны военную технику, которая хранилась на военно-технической базе студии. Об этом написал «Коммерсантъ».

Как уточняет издание со ссылкой на Шахназарова, «Мосфильм» передал Вооруженным силам 28 танков Т-55, 8 танков ПТ-76, 6 боевых машин пехоты и 8 тягачей.

«Я узнал о потребности в технике, связался с Министерством обороны, и они забрали эти машины», — рассказал Карен Шахназаров.

На что Владимир Путин ответил: «Гордимся «Мосфильмом».

Встреча Карена Шахназарова и главы государства прошла в Кремле. Директор «Мосфильма» представил ему доклад о модернизации киностудии.