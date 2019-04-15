06:22
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Необычное состязание. Погоню внедорожника за танком сняли в России

Фото YouTube. Погоня закончилась тем, что танку пришлось вытягивать джип из сугроба

Телеканал «Звезда» опубликовал видео необычного состязания. Кроссовер Hyundai пытался догнать модернизированный танк Т-80БВМ.

Состязание устроили на заснеженной грунтовой дороге в Омской области. На бездорожье у Hyundai не было бы шансов, а так осталась какая-то видимость преследования на скорости 70 километров в час. Когда Т-80 резко остановился, иномарка, пытаясь сделать то же, улетела в придорожный сугроб. Танк же ее и вытащил.

Комментаторы видео обратили внимание на то, что люди в кроссовере ехали на высокой скорости непристегнутыми и не выдерживали безопасную дистанцию.

«Надо было их местами поменять: танк догоняет, джип удирает. Другая мотивация была бы и другие скорости», — предложил один из пользователей.

В новейшей модификации Т-80БВМ установлен доработанный газотурбинный двигатель мощностью 1 200 лошадиных сил с возможностью форсирования до 1 450. С ним «летающий танк» передвигается еще быстрее.
Ссылка:
просмотров: 2448
Версия для печати
Материалы по теме
Трое мужчин спасли женщину из тонувшего автомобиля, а четвертый снял видео
В США лестница влетела в лобовое стекло машины
Самый смешной побег: в России задержанный вывалился из полицейской машины
К юбилею знаменитого Ford Mustang конкурент снял обидное видео
Очень спокойный водитель показал мастер-класс выезда с парковки
Нарушитель ПДД пытался разжалобить американских копов танцем
Toyota сделала Land Cruiser еще брутальнее
Попытка поднять упавший с эстакады Land Cruiser обернулась полным фиаско
Монстр-трак впечатлил зрителей эффектным двойным сальто
Водитель автобуса вместо запаски использовал бревно, чтобы доехать до автобазы
Популярные новости
Странное существо обнаружили в&nbsp;самой глубокой части Индийского океана Странное существо обнаружили в самой глубокой части Индийского океана
Apple засудят на&nbsp;$1&nbsp;миллиард за&nbsp;ошибку распознавания лица Apple засудят на $1 миллиард за ошибку распознавания лица
Ford инвестировал $500 миллионов в&nbsp;конкурента Tesla Ford инвестировал $500 миллионов в конкурента Tesla
Смартфон Samsung Galaxy S10 загорелся после падения Смартфон Samsung Galaxy S10 загорелся после падения
Бизнес
Стали известны победители акции &laquo;Сапарыбыз бир 3&nbsp;года&raquo; сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Стали известны победители акции «Сапарыбыз бир 3 года» сети АЗС «Газпромнефть»
&laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает инвестировать доходы в&nbsp;золото «Бакай Банк» предлагает инвестировать доходы в золото
Ловите НАСТОЯЩУЮ акцию от&nbsp;MegaCom Ловите НАСТОЯЩУЮ акцию от MegaCom
Не&nbsp;только СУПЕРВЫГОДНО, но&nbsp;и&nbsp;просто ДЕШЕВЛЕ! Акция &laquo;Переходи на&nbsp;О!&raquo; Не только СУПЕРВЫГОДНО, но и просто ДЕШЕВЛЕ! Акция «Переходи на О!»