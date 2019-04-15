Необычное состязание. Погоню внедорожника за танком сняли в России

Телеканал «Звезда» опубликовал видео необычного состязания. Кроссовер Hyundai пытался догнать модернизированный танк Т-80БВМ.

Состязание устроили на заснеженной грунтовой дороге в Омской области. На бездорожье у Hyundai не было бы шансов, а так осталась какая-то видимость преследования на скорости 70 километров в час. Когда Т-80 резко остановился, иномарка, пытаясь сделать то же, улетела в придорожный сугроб. Танк же ее и вытащил.

Комментаторы видео обратили внимание на то, что люди в кроссовере ехали на высокой скорости непристегнутыми и не выдерживали безопасную дистанцию.

«Надо было их местами поменять: танк догоняет, джип удирает. Другая мотивация была бы и другие скорости», — предложил один из пользователей.

В новейшей модификации Т-80БВМ установлен доработанный газотурбинный двигатель мощностью 1 200 лошадиных сил с возможностью форсирования до 1 450. С ним «летающий танк» передвигается еще быстрее.