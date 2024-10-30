23:44
USD 86.20
EUR 91.64
RUB 0.89
Техноблог

Hyundai Rotem раскрыла планы по созданию танка с водородным двигателем

Южнокорейская дочерняя компания Hyundai Rotem раскрыла планы по созданию танка K3 с водородными топливными элементами, он станет первым в мире подобным проектом.

Новый танк K3, разрабатываемый в сотрудничестве с Корейским агентством по оборонным разработкам, станет первым в мире с водородными топливными элементами, его производство планируется начать в 2040 году, сообщает Yahoo.

Hyundai Rotem
Фото Hyundai Rotem

Отмечается, что переход от дизельных двигателей к водородным будет происходить поэтапно, начиная с гибридных систем в первых прототипах, говорится в статье. Разработчики стремятся к более устойчивым и универсальным военным активам, что отражает планы Южной Кореи по отказу от двигателей внутреннего сгорания в вооруженных силах.

Танк K3 будет оснащен автономным вождением, ведомыми дронами и новой 130-миллиметровой гладкоствольной пушкой. Он также получит улучшенные возможности скрытности и автономности, что позволит более эффективно выполнять задачи на поле боя. Водородные технологии позволят снизить тепловую сигнатуру и шум, улучшив мобильность и ускорение.

Новый танк также будет отличаться улучшенными характеристиками обслуживания и преодоления пересеченной местности благодаря меньшему количеству подвижных частей. Экипаж из трех человек будет защищен в бронированной капсуле, а усовершенствованная броня и системы защиты обеспечат безопасность на поле боя. Оружие танка позволит поражать цели на расстоянии до 5 километров. 
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/309716/
просмотров: 9394
Версия для печати
Материалы по теме
«Мосфильм» передал армии России 36 танков
Попытка военного мятежа в России: что известно к этому часу
Военнослужащие Кыргызстана примут участие в «Танковом биатлоне»
Экипаж Кыргызстана победил в индивидуальных заездах танкового биатлона
Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1»
В соцсети появилось видео, как американская противотанковая ракета атакует Т-62
Необычное состязание. Погоню внедорожника за танком сняли в России
Команда Кыргызстана прошла в полуфинал «Танкового биатлона»
Танки и вертолеты на $122 миллиона передала Россия Таджикистану
Британец нашел в танке Т-54 золотые слитки на $2,5 миллиона
Популярные новости
Археологи раскрыли тайну древней битвы благодаря спутниковым снимкам Археологи раскрыли тайну древней битвы благодаря спутниковым снимкам
Для Android разработают голосового помощника, который будет отвечать на&nbsp;звонки Для Android разработают голосового помощника, который будет отвечать на звонки
Если детям грозит беда. Приложение &laquo;Заступник&raquo; стало доступно в&nbsp;Кыргызстане Если детям грозит беда. Приложение «Заступник» стало доступно в Кыргызстане
Казахстан планирует запустить свою первую ракету в&nbsp;космос Казахстан планирует запустить свою первую ракету в космос
Бизнес
O!Bank&nbsp;&mdash; время пришло! O!Bank — время пришло!
MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и&nbsp;новые идеи для Кыргызстана MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и новые идеи для Кыргызстана
Госбанк развития&nbsp;КР поддерживает отечественное производство Госбанк развития КР поддерживает отечественное производство
MBANK запускает масштабную реферальную акцию &laquo;Приглашай друзей и&nbsp;зарабатывай&raquo; MBANK запускает масштабную реферальную акцию «Приглашай друзей и зарабатывай»
15 ноября, пятница
23:39
Android-смартфоны будут запускать программы для Linux Android-смартфоны будут запускать программы для Linux
22:37
В Японии открыли кафе, где можно полежать в гробу и подумать о смысле жизни
22:00
Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
21:43
До весны. В Бишкеке начали функционировать временные приюты для бездомных
21:20
На развитие инфраструктуры парка «Саймалуу-Таш» выделено 2 миллиона сомов