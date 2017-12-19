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Общество

Танки и вертолеты на $122 миллиона передала Россия Таджикистану

Фото YouTube. Боевые вертолеты Ми-24

Россия безвозмездно передала Таджикистану военную технику на $122 миллиона. Об этом сообщил ТАСС.

«Передаваемые вооружение и военная техника позволят расширить возможности Вооруженных сил Таджикистана по отражению террористической угрозы, создать надежный заслон на таджикско-афганской границе», — заявил начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Александр Кшимовский.

Таджикские военные получили три танка Т-72Б1, девять машин БТР-80, БТР-70 и БМП-2, три гаубицы Д-30 и три зенитные установки 23М1. Также стране передали вертолеты Ми-24 и Ми-8, медицинское и топографическое оборудование, запчасти к бронетехнике, средства связи и стрелковое оружие.

Крупнейшими среди постсоветских республик получателями российской помощи с 2011 года стали Кыргызстан, Армения и Таджикистан.

Кыргызстан в 2015 году получил, включая взносы в Российско-Кыргызский фонд развития, $322,8 миллиона, а всего за 2011-2015 годы — $653 миллиона.

Армения в 2015-м — $37,4 миллиона, а за 2011-2015-й — $57,3 миллиона. Для Таджикистана эти показатели составили $21,8 миллиона и $79,5 миллиона.
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