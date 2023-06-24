02:25
USD 89.09
EUR 98.53
RUB 0.99
Происшествия

Попытка военного мятежа в России: что известно к этому часу

Утром 24 июня в центре российского города Ростова-на-Дону заняли позиции вооруженные люди. Об этом сообщает ТАСС. По данным издания, по всей вероятности, это бойцы ЧВК «Вагнер».

Стало известно, что вчера вечером основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские военные нанесли удар по лагерю наемников, в результате которого якобы «погибло огромное количество бойцов». Минобороны РФ назвало эти слова «информационной провокацией». Пригожин добавил, что наемники намерены отомстить и «восстановить справедливость в России».

ФСБ возбудила против Евгения Пригожина уголовное дело об организации вооруженного мятежа. По этой статье ему грозит до 12 до 20 лет лишения свободы.

Всю ночь пресс-служба Пригожина публиковала его голосовые сообщения. В одном из них он назвал Шойгу «тварью», а в другом сказал, что «нас 25 тысяч и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел».

Местное издание 161.ru сообщает, что вооруженные люди оцепили штаб Южного военного округа, городскую администрацию, управления ФСБ и МВД.

На улицах города танки. Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил жителей Ростова-на-Дону «воздержаться от поездок в центр города и по возможности не покидать свои дома».

Видеообращения к ЧВК «Вагнер» записали генерал Суровикин и генерал-лейтенант Алексеев. Суровикин попросил остановиться и не «играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», а Алексеев назвал действия Пригожина «ударом в спину стране и президенту». Позднее Пригожин заявил, что его бойцы «пересекли во всех местах государственные границы» и «входят в Ростов».

Пригожин также заявил, что его бойцов обстреляли с вертолета, среди них никто не пострадал, а вертолет был сбит. Каких-либо подтверждений этой информации пока не поступало.

Утром 24 июня в Ростове-на-Дону появились вооруженные люди в камуфляже с танками и другой техникой. По сообщениям очевидцев, они оцепили штаб Южного военного округа, отдел полиции, управления МВД и ФСБ, а также городскую администрацию. Действительно ли это бойцы ЧВК «Вагнер», пока до конца непонятно. По одной из версий, это могут быть военные Минобороны, которые охраняют объекты.

Президент РФ Владимир Путин ситуацию пока не комментировал. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков дал журналистам несколько комментариев, а на федеральном Первом канале показали как минимум два специальных выпуска новостей о происходящем.

Среди высокопоставленных лиц комментарии поступают пока только от губернаторов. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о проведении в Москве антитеррористических мероприятий и усилении мер безопасности.

Сегодня Пригожин заявил, что к нему присоединились 60-70 силовиков, из тех что должны были останаливать ЧВК.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/268892/
просмотров: 13361
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанца осудили на пять лет за участие в боевых действиях в Украине
Скандал с русскими школами в Таджикистане. Строителям не выплатили за работу
Релоканты, иноагенты, матчество. Что писали о Кыргызстане за рубежом в 2023 году
Российский экспортный центр оказал поддержку Кыргызстану на $120 миллионов
Российскую активистку вывезли из Кыргызстана и осудили на два года колонии
Евросоюз ввел санкции против племянницы Путина и сына Медведева
Карты «Элкарт» теперь можно пополнить в отделениях Почты России
Замглавы правительства РФ встретился с Акылбеком Жапаровым: что обсуждали
Кыргызстан значительно увеличил импорт российской пшеницы
Россия передала гуманитарную помощь малоимущим кыргызстанцам
Популярные новости
Задержаны подозреваемые в&nbsp;вооруженном разбойном нападении на&nbsp;офис Задержаны подозреваемые в вооруженном разбойном нападении на офис
Из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан пытались незаконно ввезти более 15&nbsp;тонн йогурта Из России в Кыргызстан пытались незаконно ввезти более 15 тонн йогурта
Бывшего таможенника Нурмамата Канаева отпустили под подписку о&nbsp;невыезде Бывшего таможенника Нурмамата Канаева отпустили под подписку о невыезде
Кыргызстанца осудили на&nbsp;пять лет за&nbsp;участие в&nbsp;боевых действиях в&nbsp;Украине Кыргызстанца осудили на пять лет за участие в боевых действиях в Украине
Бизнес
Новогодние каникулы с&nbsp;MegaPay Новогодние каникулы с MegaPay
&laquo;7&nbsp;АТА&raquo; (&laquo;Жети Ата&raquo;) сближает поколения «7 АТА» («Жети Ата») сближает поколения
Новый уровень комфортного зимнего отдыха от&nbsp;MEGA Новый уровень комфортного зимнего отдыха от MEGA
Все дома в&nbsp;Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к&nbsp;интернету и&nbsp;кабельному&nbsp;ТВ Все дома в Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к интернету и кабельному ТВ
6 января, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 января, пятница
22:53
«Тетрис» покорен. Американский подросток первым в истории прошел игру до конца
22:00
Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 января: будет солнечно
19:30
Почти 32 миллиона рублей зарплаты вернули кыргызстанским мигрантам в России
19:00
Афиша Бишкека на выходные: детские спектакли, рождественский концерт и выставки