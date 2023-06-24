Попытка военного мятежа в России: что известно к этому часу

Утром 24 июня в центре российского города Ростова-на-Дону заняли позиции вооруженные люди. Об этом сообщает ТАСС. По данным издания, по всей вероятности, это бойцы ЧВК «Вагнер».

Стало известно, что вчера вечером основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские военные нанесли удар по лагерю наемников, в результате которого якобы «погибло огромное количество бойцов». Минобороны РФ назвало эти слова «информационной провокацией». Пригожин добавил, что наемники намерены отомстить и «восстановить справедливость в России».

ФСБ возбудила против Евгения Пригожина уголовное дело об организации вооруженного мятежа. По этой статье ему грозит до 12 до 20 лет лишения свободы.

Всю ночь пресс-служба Пригожина публиковала его голосовые сообщения. В одном из них он назвал Шойгу «тварью», а в другом сказал, что «нас 25 тысяч и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел».

Местное издание 161.ru сообщает, что вооруженные люди оцепили штаб Южного военного округа, городскую администрацию, управления ФСБ и МВД.

На улицах города танки. Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил жителей Ростова-на-Дону «воздержаться от поездок в центр города и по возможности не покидать свои дома».

Видеообращения к ЧВК «Вагнер» записали генерал Суровикин и генерал-лейтенант Алексеев. Суровикин попросил остановиться и не «играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», а Алексеев назвал действия Пригожина «ударом в спину стране и президенту». Позднее Пригожин заявил, что его бойцы «пересекли во всех местах государственные границы» и «входят в Ростов».

Пригожин также заявил, что его бойцов обстреляли с вертолета, среди них никто не пострадал, а вертолет был сбит. Каких-либо подтверждений этой информации пока не поступало.

Утром 24 июня в Ростове-на-Дону появились вооруженные люди в камуфляже с танками и другой техникой. По сообщениям очевидцев, они оцепили штаб Южного военного округа, отдел полиции, управления МВД и ФСБ, а также городскую администрацию. Действительно ли это бойцы ЧВК «Вагнер», пока до конца непонятно. По одной из версий, это могут быть военные Минобороны, которые охраняют объекты.

Президент РФ Владимир Путин ситуацию пока не комментировал. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков дал журналистам несколько комментариев, а на федеральном Первом канале показали как минимум два специальных выпуска новостей о происходящем.

Среди высокопоставленных лиц комментарии поступают пока только от губернаторов. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о проведении в Москве антитеррористических мероприятий и усилении мер безопасности.

Сегодня Пригожин заявил, что к нему присоединились 60-70 силовиков, из тех что должны были останаливать ЧВК.