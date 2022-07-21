Дом костюма и реквизита «Мосфильма» пополнился кыргызской национальной одеждой

В Доме костюма и реквизита «Мосфильма» пополнилась коллекция национальной одежды. Теперь там представлен кыргызский образец. Об этом сообщается на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото «Мосфильм». В Доме костюма и реквизита «Мосфильма» теперь представлен и кыргызский образец

Отмечается, что Дом костюма и реквизита «Мосфильма» продолжает восстанавливать образцы национальных костюмов бывших советских республик, которые ранее отсутствовали в коллекции.

Недавно завершилась работа над мужским и женским костюмами Кыргызстана. Образцы воссозданы по эскизам, которые подготовила художник по костюмам, заместитель начальника Дома костюма и реквизита Алла Оленева.

«Изготовление костюмов является трудоемким процессом. При этом важно учитывать национальные особенности и традиции, присущие определенной республике. Работа проводится в мастерской, специализирующейся на пошиве народных костюмов», — говорится в сообщении.