В соцсети появилось видео, как американская противотанковая ракета атакует Т-62

В подписи к ролику говорится, что танк правительственных войск атаковали боевики. Судя по кадрам, управляемый снаряд попал в центр корпуса. Произошел взрыв, однако танк почти не получил внешних повреждений.

Советский танк Т-62, созданный на базе Т-55, производился в СССР с 1962 по 1975 год. Считался первым в мире серийным танком с гладкоствольным орудием и обладал массой среднего танка при высоком уровне бронирования.