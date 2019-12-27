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Общество

В соцсети появилось видео, как американская противотанковая ракета атакует Т-62

В Сети появилось видео удара американской противотанковой ракеты TOW по Т-62 в Сирии, пишет РИА Новости.
 
В подписи к ролику говорится, что танк правительственных войск атаковали боевики. Судя по кадрам, управляемый снаряд попал в центр корпуса. Произошел взрыв, однако танк почти не получил внешних повреждений.
 
Советский танк Т-62, созданный на базе Т-55, производился в СССР с 1962 по 1975 год. Считался первым в мире серийным танком с гладкоствольным орудием и обладал массой среднего танка при высоком уровне бронирования.
 
 
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