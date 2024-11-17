Неделя-24. Очередной заговор и предвыборные аресты социал-демократов

В Кыргызстане сегодня проходят выборы депутатов 33 городских и 231 айыльного кенешей. Интерес к таким мероприятиям в республике стабильно падает, но даже это не спасает от бесконечных скандалов на них.

Так, за несколько дней до выборов милиция нагрянула в офис партии «Социал-демократы». Провели обыск и задержали ее лидера Темирлана Султанбекова, а также начальника штаба Ирину Карамушкину и агитатора Розу Турксевер.

По официальным данным, в отношении представителей партии возбудили уголовное дело по статье 196 «Подкуп голосов избирателей» УК КР. Ранее в соцсетях появилась аудиозапись разговора предположительно начальника штаба партии «Социал-демократы» Ирины Карамушкиной с кандидатом Данияром Чолпонбаевым, где они якобы обсуждают подкуп голосов избирателей на предстоящих выборах депутатов местных кенешей, которые пройдут 17 ноября 2024 года.

В итоге партию «Социал-демократы» сняли с выборов депутатов Бишкекского городского кенеша за два дня до начала голосования.

В Кыргызстане задержаны очередные заговорщики, которые по утверждению МВД, планировали устроить массовые беспорядки и свергнуть власть 17 ноября — в день выборов в местные кенеши. По подозрению в насильственном захвате власти и другим тяжким преступлениям задержан бывший заместитель генерального прокурора Кыргызстана Кубан Адыл уулу, которого водворили в СИЗО на время следствия.

Кроме того, задержаны еще несколько человек, включая иностранцев. «У каждого участника были распределены роли (организаторы, пособники, финансисты и исполнители). Группировка планировала проведение спортивных игр и соревнований в пригороде Бишкека. Под их прикрытием они намеревались призывать к актам насилия, дестабилизировать обстановку для дальнейшего насильственного захвата власти», — заявили в МВД.

Бывшего заместителя главы Таможенной службы Кыргызстана Райымбека Матраимова отпустили под подписку о невыезде. Ходатайство об изменении меры пресечения подал следователь ГКНБ. Райымбек Матраимов проходит по уголовным делам, предусмотренным статьями 169 «Незаконное лишение свободы» и 222 «Легализация (отмывание) преступных доходов» УК КР. В СИЗО ГКНБ он находился с 27 марта 2024 года.

В Кыргызстане предлагают ужесточить наказание за пьяное вождение. В МВД подготовили закон, который находится на общественном обсуждении. Какие неприятные изменения могут ожидать пьяных водителей:

Сейчас за управление авто в состоянии алкогольного опьянения водителя лишают водительского удостоверения на один год. МВД предлагает лишать на два года.

При повторном нарушении прав могут лишить на четыре года. Кроме того, авто нарушителя временно конфискуют.

Водителей, которые отказываются пройти медицинское освидетельствование, предлагают лишить водительского удостоверения на два года. Сейчас за подобный отказ предусмотрен арест на трое суток.

Арест на 10 суток за управление авто в нетрезвом виде и без водительского удостоверения. Он не распространятся на людей с инвалидностью, беременных женщин, женщин старше 55 лет и мужчин от 60 лет. Для них предусмотрен штраф в 20 тысяч сомов.

Арест на 10 суток граждан, которые управляют автомобилем в состоянии опьянения без водительских прав, или вовсе без прав на вождение. Мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет, лица с инвалидностью, беременные женщины за это нарушение будут оштрафованы на 20 тысяч сомов.

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