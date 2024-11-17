Неделя-24. Очередной заговор и предвыборные аресты социал-демократов

В Кыргызстане сегодня проходят выборы депутатов 33 городских и 231 айыльного кенешей. Интерес к таким мероприятиям в республике стабильно падает, но даже это не спасает от бесконечных скандалов на них.
Так, за несколько дней до выборов милиция нагрянула в офис партии «Социал-демократы». Провели обыск и задержали ее лидера Темирлана Султанбекова, а также начальника штаба Ирину Карамушкину и агитатора Розу Турксевер.
В итоге партию «Социал-демократы» сняли с выборов депутатов Бишкекского городского кенеша за два дня до начала голосования.
В Кыргызстане задержаны очередные заговорщики, которые по утверждению МВД, планировали устроить массовые беспорядки и свергнуть власть 17 ноября — в день выборов в местные кенеши. По подозрению в насильственном захвате власти и другим тяжким преступлениям задержан бывший заместитель генерального прокурора Кыргызстана Кубан Адыл уулу, которого водворили в СИЗО на время следствия.
Кроме того, задержаны еще несколько человек, включая иностранцев. «У каждого участника были распределены роли (организаторы, пособники, финансисты и исполнители). Группировка планировала проведение спортивных игр и соревнований в пригороде Бишкека. Под их прикрытием они намеревались призывать к актам насилия, дестабилизировать обстановку для дальнейшего насильственного захвата власти», — заявили в МВД.
- Бывшего заместителя главы Таможенной службы Кыргызстана Райымбека Матраимова отпустили под подписку о невыезде. Ходатайство об изменении меры пресечения подал следователь ГКНБ. Райымбек Матраимов проходит по уголовным делам, предусмотренным статьями 169 «Незаконное лишение свободы» и 222 «Легализация (отмывание) преступных доходов» УК КР. В СИЗО ГКНБ он находился с 27 марта 2024 года.
В Кыргызстане предлагают ужесточить наказание за пьяное вождение. В МВД подготовили закон, который находится на общественном обсуждении. Какие неприятные изменения могут ожидать пьяных водителей:
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Сейчас за управление авто в состоянии алкогольного опьянения водителя лишают водительского удостоверения на один год. МВД предлагает лишать на два года.
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При повторном нарушении прав могут лишить на четыре года. Кроме того, авто нарушителя временно конфискуют.
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Водителей, которые отказываются пройти медицинское освидетельствование, предлагают лишить водительского удостоверения на два года. Сейчас за подобный отказ предусмотрен арест на трое суток.
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Арест на 10 суток за управление авто в нетрезвом виде и без водительского удостоверения. Он не распространятся на людей с инвалидностью, беременных женщин, женщин старше 55 лет и мужчин от 60 лет. Для них предусмотрен штраф в 20 тысяч сомов.
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Арест на 10 суток граждан, которые управляют автомобилем в состоянии опьянения без водительских прав, или вовсе без прав на вождение. Мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет, лица с инвалидностью, беременные женщины за это нарушение будут оштрафованы на 20 тысяч сомов.
О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».
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