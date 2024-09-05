Ведомствам передали новые автомобили, произведенные в Кыргызстане

В честь 33-летия независимости Кыргызстана и 100-летия Кара-Киргизской автономной области Министерство финансов передало 60 автомобилей Chevrolet Tracker, произведенных на заводе «Тулпар Моторс» в селе Беловодском, территориальным управлениям. Об этом сообщили в ведомстве.

Эти автомобили будут использоваться 55 территориальными управлениями и 5 ведомственными подразделениями для улучшения качества работы и решения транспортных проблем в горных условиях страны.

В Минфине сообщили, что церемонию передачи автомобилей провел глава кабмина Акылбек Жапаров и министр финансов Алмаз Бакетаев.