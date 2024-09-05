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Общество

Оперативник в юбке. В прокат выходит кыргызская экшен-комедия «Айжамал»

Сегодня в прокат выходит кыргызская экшен-комедия «Айжамал» режиссера Марата Мухамбетимина.

Данияр, опытный оперативник и мастер перевоплощения, получает новое задание: внедриться в сеть наркоторговцев под видом девушки по имени Айжамал. Там он влюбляется в Айдай, одну из девушек сети, и ему приходится балансировать между своими чувствами и профессиональным долгом.

Режиссер: Марат Мухамбетимин.
Жанр: экшен-комедия.
Актеры: Чынгыз Султанов, Азамат Уланов, Адеми Бейшенбекова, Анара Султанова, Жанара Осмоналиева, Улук Чыналиев.
Язык: кыргызский (субтитры на русском языке).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/304085/
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