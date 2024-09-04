Нападение на женщину в Нарыне. Омбудсмен взяла дело под личный контроль

Омбудсмен Кыргызстана Джамиля Джаманбаева взяла дело о нападении мужчины с ножом на свою жену, которое произошло в Нарыне, под личный контроль. Об этом сообщили в пресс-службе акыйкатчи.

Главный правозащитник страны призывает госорганы принять меры для защиты женщин от семейного насилия.

«Требуется принятие действенных механизмов для предупреждения насилия. Также важно направить все усилия на обеспечение безопасности жертв насилия — женщин и детей. Вопиющий случай в Нарыне не должен повторяться», — говорится в сообщении.

Пострадавшую навестил представитель омбудсмена и рассказал, что у женщины многочисленные колото-резанные раны на лице, шее, груди, животе и в области плеч. Кроме того, он сообщил, что муж пострадавшей неоднократно поднимал на нее руку и у них есть трое общих детей, которые сейчас находятся у брата женщины.

31 августа примерно в 11.00 в одну из столовых города ворвался мужчина с ножом. Он подошел сзади к женщине и стал наносить ей ножевые ранения. После он повалил ее на пол и еще несколько раз ударил, пока не пришли мужчины и не скрутили ему руки.

Пострадавшей является 41-летняя местная жительница, которая работает в этой столовой поваром. Она госпитализирована, а ее 42-летний муж задержан. Назначены все необходимые экспертизы.