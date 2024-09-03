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Общество

Новые правила для игорных заведений принял кабинет министров

Новые правила для игорных заведений, которые обязаны отчитываться о своей деятельности, принял кабинет министров.

Согласно корректировке, для таких игорных заведений вводятся правила о сроках предоставления отчетов и раскрытии информации Финнадзору.

Эти игорные заведения должны раскрывать все сведения, которые закон считает общедоступными. Ответственность за подготовку и точность отчетов несут сами игорные заведения и их руководители.

Финнадзор может запрашивать дополнительные данные и документы. Он также может передавать общедоступную информацию другим организациям.

Игорные заведения обязаны предоставлять ежемесячные и ежеквартальные отчеты не позднее 25-го числа следующего месяца, а годовой отчет — в течение 95 дней после окончания года. В годовом документе должны отображаться бухгалтерский баланс, отчет о доходах и расходах и заключение по итогам аудита.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303862/
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