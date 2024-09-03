Мэрия Бишкека напомнила о штрафах за сжигание листвы, травы и отходов

Муниципальная инспекция напоминает, что сжигать сухую траву и ее остатки, листья, мусор, производственные и другие отходы запрещено.

Как сообщила пресс-служба мэрии, только за первую половину дня инспекторы установили три факта экологического нарушения.

«В МТУ «Аламудун» составлены протоколы в отношении физических лиц. Одному за сжигание сухой травы грозит штраф в размере 5,5 тысячи сомов, предусмотренный статьей 253 Кодекса о правонарушениях (нарушение порядка выжигания растительности), второму — за сжигание отходов — в размере 7,5 тысячи сомов по статье 115 части 3 (сжигание мусора, твердых бытовых, производственных, промышленных отходов и других предметов, а также листьев). В Ленинском районе за сжигание производственного мусора составлен еще один протокол по статье 115 части 3. Размер штрафа — 7,5 тысячи сомов», — отметили в муниципалитете и добавили, что проведена разъяснительная работа.