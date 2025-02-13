Дышать нечем. В Баткене для уничтожения контрабанды жгли автомобильные шины

Сотрудниками Баткенского управления химизации, защиты и карантина растений совместно с правоохранительными органами пресечена попытка незаконного ввоза сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает Минсельхоз.

Фото пресс-службы Минсельхоза. Борьба со смогом: на фото четко видно, что для ликвидации контрабанды использованы автомобильные шины

По данным ведомства, груз, в который входили 2 тонны винограда и 1,4 тонны лимонов, пытались провезти без наличия соответствующих фитосанитарных сертификатов для доставки на территорию ЕАЭС.

Владельцу фруктов предложили на выбор два варианта: вернуть груз обратно или уничтожить его. Он выбрал второе.

В итоге контрабандную продукцию сожгли на полигоне Баткена.

На фото, которое разослало в СМИ Министерство сельского хозяйства, четко видно, как при ликвидации продуктов были использованы автомобильные шины. Отметим, что последние годы в Кыргызстане в зимний период загрязнение воздуха становится большой проблемой. Власти обещают решить ее, но пока безуспешно.