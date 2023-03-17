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Общество

Скоро субботник. Мэрия Бишкека напомнила о штрафах за сжигание листвы

В Бишкеке с 15 марта по 15 апреля пройдет месячник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Собранный мусор и листву после субботника горожане могут выбрасывать в обычные мусорные контейнеры, их вывезет «Тазалык».

«А вот сжигание листьев и другой зелени категорически запрещается. Дым содержит вредные вещества. Кроме того, предусмотрен штраф: для физических лиц — 7 тысяч 500 сомов, для юридических — 23 тысячи сомов, независимо от того, признают ли вину нарушители или нет», — сообщили в муниципалитете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261097/
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