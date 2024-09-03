В Кыргызстане продемонстрируют образцы вооружения российских предприятий

В этом году достигнуты договоренности о демонстрации в Кыргызстане и Таджикистане возможностей современных образцов вооружения и военно-технического имущества, разработанных российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Об этом на брифинге сообщил начальник объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков.

По его словам, также будут организованы показы нового вооружения и военной техники государств — членов организации.

Андрей Сердюков также добавил, что основным мероприятием оперативной и боевой подготовки войск является проводимое в Кыргызской Республике в первой половине сентября командно-штабное учение с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ «Взаимодействие-2024». Будут проведены специальные учения с силами и средствами разведки «Поиск-2024» и материально-технического обеспечения «Эшелон-2024».

В качестве наблюдателей на учения в КР приглашены представители стран, не являющихся членами ОДКБ: Алжирской Народной Демократической Республики, Арабской Республики Египет, Республики Индия, Исламской Республики Иран, Китайской Народной Республики, Монголии, Исламской Республики Пакистан, Королевства Саудовская Аравия, Республики Узбекистан, секретариата ООН, секретариата ШОС, Исполнительного комитета и Антитеррористического центра СНГ.