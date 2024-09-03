21:33
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Общество

В Кыргызстане продемонстрируют образцы вооружения российских предприятий

В этом году достигнуты договоренности о демонстрации в Кыргызстане и Таджикистане возможностей современных образцов вооружения и военно-технического имущества, разработанных российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Об этом на брифинге сообщил начальник объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков.

По его словам, также будут организованы показы нового вооружения и военной техники государств — членов организации.

Андрей Сердюков также добавил, что основным мероприятием оперативной и боевой подготовки войск является проводимое в Кыргызской Республике в первой половине сентября командно-штабное учение с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ «Взаимодействие-2024». Будут проведены специальные учения с силами и средствами разведки «Поиск-2024» и материально-технического обеспечения «Эшелон-2024».

В качестве наблюдателей на учения в КР приглашены представители стран, не являющихся членами ОДКБ: Алжирской Народной Демократической Республики, Арабской Республики Египет, Республики Индия, Исламской Республики Иран, Китайской Народной Республики, Монголии, Исламской Республики Пакистан, Королевства Саудовская Аравия, Республики Узбекистан, секретариата ООН, секретариата ШОС, Исполнительного комитета и Антитеррористического центра СНГ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303803/
просмотров: 2944
Версия для печати
Материалы по теме
Армения заморозила свое участие в ОДКБ на всех уровнях
МИД Казахстана вызвал посла Беларуси после критики Лукашенко
В Караколе пройдет мобилизационное учение «Түндүк-2024»
Россия в связи с ситуацией в Курской области в ОДКБ не обращалась
Армения отказалась от участия в учениях ОДКБ, которые пройдут в Кыргызстане
Военные из Кыргызстана выиграли в общекомандном зачете на учениях «Бiрлестiк»
В Казахстане начались учения стран Центральной Азии и Азербайджана
Организация тюркских государств: архитекторы безопасности новой Евразии
В Кыргызстане отреагировали на идею создания тюркского аналога НАТО
Politico: Беларусь поставляла передовое вооружение Азербайджану с 2018 года
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Аренда автомобилей в&nbsp;Бишкеке. Компании, стоимость и&nbsp;условия Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
Камчыбек Ташиев пригласил кыргызстанцев на&nbsp;экскурсию в&nbsp;новый &laquo;Белый дом&raquo; Камчыбек Ташиев пригласил кыргызстанцев на экскурсию в новый «Белый дом»
Садыр Жапаров сыграл на&nbsp;комузе и&nbsp;открыл концерт на&nbsp;площади Ала-Тоо Садыр Жапаров сыграл на комузе и открыл концерт на площади Ала-Тоо
Бизнес
MegaPay обнуляет комиссию при оплате питания и&nbsp;ремонта в&nbsp;детсадах Бишкека MegaPay обнуляет комиссию при оплате питания и ремонта в детсадах Бишкека
Теперь открыть карту MBANK Junior для вашего ребенка стало проще, чем когда-либо Теперь открыть карту MBANK Junior для вашего ребенка стало проще, чем когда-либо
Подарок ко&nbsp;Дню знаний: MEGA открыла компьютерный класс для особых детей в&nbsp;Оше Подарок ко Дню знаний: MEGA открыла компьютерный класс для особых детей в Оше
Покупайте только зарегистрированные смартфоны в&nbsp;магазинах O!Store Покупайте только зарегистрированные смартфоны в магазинах O!Store
3 сентября, вторник
21:33
Создан первый в мире поезд, работающий на водородной и электрической энергии Создан первый в мире поезд, работающий на водородной и ...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 сентября: будет солнечно
20:35
С начала года пособие «балага суйунчу» получили свыше 96 тысяч детей
20:29
Вместо троллейбуса № 5 будет курсировать автобус. Схема движения
20:27
Ремонт теплосети завершен. Улицу Жукеева-Пудовкина открыли для проезда