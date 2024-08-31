Садыр Жапаров сыграл на комузе и открыл концерт на площади Ала-Тоо

Тысячи людей собралось на День независимости на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке. Прямую трансляцию с места ведет телеканал НТРК.

На празднование прибыл президент Садыр Жапаров, первая леди Айгуль Жапарова, глава кабмина Акылбек Жапаров, спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев и другие чиновники.

Садыр Жапаров сыграл на комузе и открыл торжественное мероприятие по случаю 33-й годовщины независимости страны и 100-летия образования Кара-Киргизской автономной области.

На гала-концерте выступят отечественные и зарубежные артисты. А именно Мирбек Атабеков, Нурлан Насип, Гульнур Сатылганова, Гульзинат Суранчиева, Омар и Амирчик.

Также приглашены казахстанская исполнительница Роза Рымбаева, российские певцы Стас Михайлов, Люся Чеботина, Филипп Киркоров, шведская группа «Боссон» и итальянская артистка In-Grid.

В программе вечера также шоу дронов.