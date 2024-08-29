В Бишкеке изъяли 565 литров нелегальных ГСМ

Сотрудники службы по пожарному надзору провели рейд по выявлению нелегальной продажи горюче-смазочных материалов на улицах Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Ведомство отмечает участившиеся случаи нелегальной торговли ГСМ, разлитыми в пластиковые бутылки.

При нелегальной продаже топлива категорически не соблюдаются правила техники безопасности. Существует риск возгорания или взрыва. МЧС

Кроме того, нарушаются правила пожарной безопасности, что ставит под угрозу жизнь продавцов, покупателей, водителей, жильцов близлежащих домов.

Рейд организован местными властями, Налоговой службой и милицией Ленинского района столицы на проспекте Дэн Сяопина, улице Алыкулова и в жилмассиве «Ак-Ордо».

В ходе рейда выявили незаконных продавцов ГСМ. Всего изъяли 565 литров топлива. В отношении граждан, которые занимаются его нелегальной продажей, будут приняты административные меры.