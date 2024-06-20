Владельцев грузовиков оштрафовали за нарушение временного ограничения на проезд

Сотрудники Чуй-Бишкекского территориального управления департамента наземного и водного транспорта оштрафовали владельцев большегрузных автомобилей за нарушение введенного временного ограничения на проезд такой техники. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса.

По ее данным, все нарушители выехали 19 июня на асфальтированную трассу в жаркую погоду с перегрузом, что приводит к деформации автодорог. Общая сумма штрафов составила 193 тысячи сомов.

В ведомстве отметили, что для сохранения качества дорог, предотвращения их разрушения с 1 июня по 1 сентября при дневной температуре воздуха 28 градусов и выше с 10.00 до 20.00 введено временное ограничение на проезд грузовых машин общим весом более 18 тонн по автомобильным дорогам общего пользования.

Министерство транспорта и коммуникаций призывает к строгому соблюдению временного ограничения и напоминает, что проверки регулярно проводятся на стационарных пунктах транспортного контроля (их 21) и 10 мобильными группами во время рейдов.