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Общество

Владельцев грузовиков оштрафовали за нарушение временного ограничения на проезд

Сотрудники Чуй-Бишкекского территориального управления департамента наземного и водного транспорта оштрафовали владельцев большегрузных автомобилей за нарушение введенного временного ограничения на проезд такой техники. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса.

По ее данным, все нарушители выехали 19 июня на асфальтированную трассу в жаркую погоду с перегрузом, что приводит к деформации автодорог. Общая сумма штрафов составила 193 тысячи сомов.

В ведомстве отметили, что для сохранения качества дорог, предотвращения их разрушения с 1 июня по 1 сентября при дневной температуре воздуха 28 градусов и выше с 10.00 до 20.00 введено временное ограничение на проезд грузовых машин общим весом более 18 тонн по автомобильным дорогам общего пользования.

Министерство транспорта и коммуникаций призывает к строгому соблюдению временного ограничения и напоминает, что проверки регулярно проводятся на стационарных пунктах транспортного контроля (их 21) и 10 мобильными группами во время рейдов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/297167/
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