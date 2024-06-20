Нурдан Орунтаев проверил строительство парка на месте ресторана «Батуми»

Госагентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства показало, как идет строительство нового парка на месте снесенного ресторана «Батуми».

Ход возведения объекта проинспектировал глава ведомства Нурдан Орунтаев.

Чиновник за время работы в должности вице-мэра города не раз оказывался в центре скандалов. Последний разгорелся вокруг сноса ресторана «Батуми». В дело вмешался президент Садыр Жапаров, поручивший главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву взять вопрос под личный контроль.

Напомним, в мае 2023 года в микрорайоне «Джал» в столице городские службы снесли ресторан «Батуми». Точка питания находилась на улице Тыналиева, ее общая площадь составляла 1,3 тысячи квадратных метров. В мэрии отмечали, что решением комиссии по предоставлению прав аренды на земельные участки ОсОО «Эстаунд» отказали в продлении договора аренды.