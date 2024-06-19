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Общество

Россия и Кыргызстан восстановят опытную станцию на Иссык-Куле

Накануне между Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии в лице директора, доктора экономических наук, профессора Кирилла Колончина и Кыргызским национальным университетом имени Скрябина в лице ректора Рысбека Нургазиева состоялось подписание меморандума о сотрудничестве в сфере рыбохозяйственных научных исследований. Об этом сообщается на сайте ВНИРО.

В рамках меморандума подписано соглашение о сотрудничестве в области науки, образования и хозяйственной деятельности.

Так, уже достигнуты договоренности о совместном восстановлении опытной станции на озере Иссык-Куль.

Станция позволит ученым двух стран обменяться опытом и инновационными подходами к исследованию водных биоресурсов и среды их обитания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296949/
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