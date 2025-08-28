22:56
Тысячи людей забрасывали друг друга помидорами в Испании: ушло 120 тонн

В испанском городе Буньоле прошел праздник «Томатина». Более 2 тысяч участников фестиваля на протяжении часа забрасывали друг друга 120 тоннами помидоров. «Битву» показывали по местному телевидению. На фестиваль приехали туристы со всего мира, передает El Pais. 2

«Томатина» стартует с того, что на главной площади устанавливают смазанный маслом шест с привязанной ветчиной на верхушке. Как только кто-то из собравшихся добирается до ветчины, стартует помидорная битва.

Фестиваль с метанием помидоров традиционно начинается, когда грузовики с томатами подъезжают к толпе. Волонтеры и местные организации бросают помидоры из машин в зрителей. После окончания боев улицы и дома очищают с помощью водопроводных шлангов и пожарных машин.

Используемые томаты выращивают в Испании специально для праздника, они дешевые и непригодны для пищи.

По правилам, перед броском помидор надо сначала раздавить, чтобы он не мог навредить окружающим. После битвы все моются из шлангов и помогают убрать улицы.

La Tomatina существует в Буньоле с 50-х годов. По легенде, бросаться томатами придумали некоторые местные жители, а власти сперва пытались помешать празднику, но потом разрешили его и сами стали следить за организацией.
