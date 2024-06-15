С начала года выплачено 33 миллиона сомов задержанной зарплаты и компенсаций

С начала 2024-го в Кыргызстане провели 428 проверок субъектов предпринимательства на основании обращений граждан. Об этом сообщила служба по контролю и надзору трудового законодательства Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

По итогам проверок наложено штрафов на 2 миллиона 254 тысячи сомов, за вред здоровью, причиненный травмами на производстве, выплатили 17 миллионов 323,1 тысячи.

Служба добилась выплаты задержанной заработной платы на сумму более 16 миллионов сомов.

«С начала года усилены меры по борьбе с детским трудом. За пять месяцев проведено 399 рейдов, по выявленным работающим подросткам приняты соответствующие меры», — говорится в сообщении.