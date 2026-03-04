В Мин-Булаке сотрудники муниципального предприятия жалуются на задержку зарплаты

Водители и грузчики муниципального предприятия «Таза-Булак» Мин-Булакского айыл окмоту в Чуйской области заявили о задержке выплаты заработной платы. По их словам, более 30 сотрудников предприятия уже третий месяц не получают зарплату.

«Раз десять заходили к директору предприятия — только одни обещания. Я, как водитель, получаю 20 тысяч сомов, мне нужно кормить семью. На сегодняшний день ни один из более чем тридцати работников не получил зарплату. Работу выполняем как положено, но почему-то денег нам не выдают», — рассказал один из сотрудников.

По словам работников, накануне они обратились к главе Мин-Булакского айыл окмоту. Но, как утверждают сотрудники, конкретных сроков выплаты им также не назвали.

Они подчеркивают, что продолжают выполнять свои обязанности, несмотря на отсутствие выплат.

«У всех семьи, дети. Чем их кормить? Куда уходят собранные миллионы?» — задаются вопросом работники.

Коллектив надеется на скорейшее решение вопроса и выплату задолженности по заработной плате.

