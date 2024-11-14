Торага ЖК: Правоохранительные органы превышают полномочия при проверке бизнеса

На заседании Жогорку Кенеша депутат Эльдар Абакиров сообщил, что к нему пришли с жалобой предприниматели завода «Фрунзе», которых обвинили в незаконной приватизации.

Он пояснил, что это около 20 предпринимателей, которые инвестировали в завод кредитные средства. При чем они не приватизировали его, а купили уже после. Депутат попросил главу кабмина Акылбека Жапарова взять дело на контроль.

Нурланбек Шакиев ответил, что в разговоре с председателем Госкомитета национальной безопасности Камчыбеком Ташиевым поднял вопрос превышения должностных полномочий сотрудниками всех правоохранительных органов при проверке бизнеса и нарушений с их стороны.

«Он ответил, что недавно провел большое собрание и сделал сотрудникам предупреждение. Обещал еще раз провести собрание», — сказал Нурланбек Шакиев.