Сегодня в рубрике «Официально»

Пресс-служба президента КР: Подписаны указы:

— внесены изменения в Закон «О дорожном движении» и Кодекс о правонарушениях; Подробнее

— учреждена ежегодная премия президента в области медиа и журналистики; Подробнее

— внесены изменения в Закон Кыргызской Республики «О нотариате»; Подробнее

— Жылдыз Полотова назначена министром труда, социального обеспечения и миграции КР. Подробнее

Пресс-служба кабмина КР: Подписано постановление о создании государственного предприятия «Кыргыз Куршевель» при управлении делами Президента КР.

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