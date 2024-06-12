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Общество

Сегодня в рубрике «Официально»

Пресс-служба президента КР: Подписаны указы:

— внесены изменения в Закон «О дорожном движении» и Кодекс о правонарушениях; Подробнее
— учреждена ежегодная премия президента в области медиа и журналистики; Подробнее
— внесены изменения в Закон Кыргызской Республики «О нотариате»; Подробнее
— Жылдыз Полотова назначена министром труда, социального обеспечения и миграции КР. Подробнее

Пресс-служба кабмина КР: Подписано постановление о создании государственного предприятия «Кыргыз Куршевель» при управлении делами Президента КР.

Рубрика «Официально» по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296504/
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