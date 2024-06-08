Турсезон-2024. На Иссык-Куле закрыли более десяти пансионатов

В Иссык-Кульском районе запретили деятельность ряда пансионатов за выявленные грубые нарушения экологических норм. Об этом сообщает пресс-служба областного полномочного представительства.
Список пансионатов, деятельность которых приостановлена:
- пансионат «Дальний кардон» в селе Семеновка;
- пансионат «Смена» в селе Корумду;
- пансионат «Белек» в селе Бостери;
- пансионат «Золотые пески» в селе Бостери;
- пансионат «Взморье Сити» в селе Бостери;
- пансионат «Асыл-Таш» селе Бостери;
- пансионат «Ой-Керемет» в селе Кош-Кол;
- пансионат «Золотой-Трэбас» в селе Кош-Кол;
- детский оздоровительный центр «Улан» в селе Тору-Айгыр;
- пансионат «Кооператор» в селе Чок-Тал;
- дом отдыха «Чолпон-Ата» в Чолпон-Ате;
- гостевой дом «А.Чалжанов» в селе Бактуу-Долоноту.
Сообщается, что некоторые пансионаты уже начали строить очистные сооружения. По мере устранения нарушений Иссык-Кульская районная государственная администрация будет выдавать им паспорт о готовности к туристическому сезону.