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Общество

Турсезон-2024. На Иссык-Куле закрыли более десяти пансионатов

В Иссык-Кульском районе запретили деятельность ряда пансионатов за выявленные грубые нарушения экологических норм. Об этом сообщает пресс-служба областного полномочного представительства.

Список пансионатов, деятельность которых приостановлена:

  • пансионат «Дальний кардон» в селе Семеновка;
  • пансионат «Смена» в селе Корумду;
  • пансионат «Белек» в селе Бостери;
  • пансионат «Золотые пески» в селе Бостери;
  • пансионат «Взморье Сити» в селе Бостери;
  • пансионат «Асыл-Таш» селе Бостери;
  • пансионат «Ой-Керемет» в селе Кош-Кол;
  • пансионат «Золотой-Трэбас» в селе Кош-Кол;
  • детский оздоровительный центр «Улан» в селе Тору-Айгыр;
  • пансионат «Кооператор» в селе Чок-Тал;
  • дом отдыха «Чолпон-Ата» в Чолпон-Ате;
  • гостевой дом «А.Чалжанов» в селе Бактуу-Долоноту. 

Сообщается, что некоторые пансионаты уже начали строить очистные сооружения. По мере устранения нарушений Иссык-Кульская районная государственная администрация будет выдавать им паспорт о готовности к туристическому сезону. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296143/
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