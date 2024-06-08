Объем воды в Токтогулке перевалил за отметку 10 миллиардов кубометров

Объем воды в Токтогульском водохранилище, по данным на 7 июня 2024 года, составил 10,035 миллиарда кубометров. Такие данные приводятся на сайте открытого акционерного общества «Электрические станции».

Отметим, это на 1 миллиард 291 кубический метр больше по сравнению с 7 июня 2023 года.

Добавим, приток воды составляет 765 кубометров в секунду, что на 46 кубометра больше, чем за аналогичную дату прошлого года, а расход воды — 425 кубометров в секунду, что на 30 кубометров больше прошлогодних показателей.