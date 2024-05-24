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Общество

Летний туристический сезон в Кыргызстане официально откроют 7-8 июня

В 2024 году летний туристический сезон в Кыргызстане официально откроется 7-8 июня. Об этом 24.kg сообщила заместитель директора департамента туризма при Министерстве экономики и коммерции Кыял Кенжематова.

По ее словам, официальное открытие традиционно состоится на Иссык-Куле в культурном центре «Рух Ордо». 7 июня будет организован форум, целью которого является развитие внутреннего туризма и инфраструктуры.

«Будем говорить с отечественными международными партнерами, инвесторами о том, как улучшить туризм в стране. Также о том, как можно в регионах создать и улучшить инфраструктуру. 8 июня будет торжественное мероприятие связанное с официальным открытием летнего турсезона», — отметила Кыял Кенжематова.

Она добавила, что с соответствующими госорганами согласован план мероприятий, который необходимо реализовать в течение летнего туристического сезона.

В 2023 году Кыргызстан посетили 8,5 миллиона туристов. Это на 1,5 миллиона больше, чем в 2022-м.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294942/
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