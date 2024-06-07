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Общество

Как правильно питаться летом. Рекомендация врачей

Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации подготовил информацию о питании в летний период.

По его данным, в связи с высокой температурой летом наш организм испытывает стресс: происходит активная потеря важных микроэлементов через потовые железы, увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему и почки.

В жаркую погоду потовые железы человека выделяют высокое количество пота в связи с терморегуляционными процессами в организме, тем самым теряя большое количество воды.

Рекомендуется своевременно восполнять запас жидкости в организме. Всемирная организация здравоохранения рекомендует пить 2-2,5 литра в сутки.

Оптимальный выбор — вода. В центре советуют начинать утро со стакана воды натощак.

«Компенсируйте потерю жидкости, употребляя теплый чай (черный, зеленый, травяной или фруктовый). Например, очень полезен зеленый чай с мятой и небольшим количеством меда. Мята освежает, а мед восполняет потребность организма в витаминах и глюкозе. Откажитесь от газированных напитков, они очень вредны и не утоляют жажду. Необходимо отказаться от употребления алкоголя», — добавляют специалисты.

Основным рационом питания летом должны стать свежие овощи и фрукты.

Сезонные овощи — идеальная составляющая летнего меню. Огурцы, помидоры, кабачки, баклажаны, капуста, болгарский перец и другие овощи восполняют потребность организма в витаминах, минералах и антиоксидантах. Лучше употреблять овощи сырыми, желательно не подвергая их термической обработке (варка, жарка, парка).

«Для летнего рациона салат — идеальное блюдо. Заправляйте его растительным маслом, нежирной сметаной для лучшего усвоения. Не забывайте про зелень и листовые овощи: щавель, укроп, петрушка, зеленый лук, базилик (райхон), руккола и другие», — заметили в РЦУЗ.

Травы являются отличным источником минералов и витаминов.

Что касается сезонных фруктов и ягод, бесспорно, они так же не только полезны, но и вкусны именно в летнее время, поскольку достаточно созрели: клубника, виноград всех сортов, малина, абрикосы, сливы, персики, дыня, арбуз и другие.

Ежедневно употребляйте кисломолочные продукты, такие как йогурт, кефир, творог, айран. Помните: в летнее время необходимо ограничить употребление соли.

Летом снижается физическая активность из-за сильной жары, следовательно, сокращаются затраты энергии. Поэтому необходимо уменьшить калорийность суточного рациона, особенно уменьшить потребление жиров. Конечно, не следует полностью их исключать, ведь жиры — обязательная составляющая нашего питания. Рекомендуется заменять вредные жиры полезными. Максимум калорийности должен включать в себя завтрак, а ужин должен быть менее калорийным.

«Помните, что нужно привыкнуть к правильному питанию летом. Не меняйте свой рацион резко, делайте это постепенно!» — заключили в центре.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296050/
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