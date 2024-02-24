Каким должно быть питание детей в подростковом возрасте. Рекомендация врачей

У детей в подростковый период происходят активный рост и развитие всех органов и систем: идет сложная гормональная перестройка организма, рост деятельности нервной и сердечно-сосудистой систем, головного мозга.

В Республиканском центре укрепления здоровья и массовой коммуникации рассказали, каким должно быть питание школьника, чтобы обеспечить его всеми ресурсами не только для роста и развития, полового созревания, но также для всевозрастающих нагрузок в учебном заведении.

Ребенок должен есть разнообразные пищевые продукты.

Ежедневный рацион подростка должен содержать около 15 наименований разных продуктов питания. В течение недели рацион питания должен включать не менее 30 наименований разных продуктов питания.

«Организму жизненно необходимы витамины. Разные продукты являются источниками разных витаминов, именно поэтому основа рационального питания — разнообразие продуктов», — отмечают в РЦУЗиМК.

В течение дня с пищей должно поступать столько калорий, чтобы покрыть энергозатраты ребенка (сколько энергии тратит, столько должно ее поступать). Рацион школьника должен быть сбалансирован и содержать белки, жиры, углеводы в соотношении 1:1:4.

Каждый день в рационе питания ребенка должны присутствовать мясо, сливочное масло, молоко, хлеб, крупы, свежие овощи и фрукты. Рыба, яйца, сметана, сыр, творог и другие кисломолочные продукты обязательно должны присутствовать в течение недели два-три раза.

Ребенок должен питаться не менее четырех раз в день, промежуток между приемами пищи должен составлять 3,5-4 часа. Надо стараться соблюдать этот режим питания.

Следует использовать при приготовлении йодированную соль.

В межсезонье (осень-зима, зима-весна) можно использовать витаминно-минеральные комплексы для детей соответствующего возраста по рекомендации врача.

Если у подростка имеет место дефицит или избыток массы тела, необходима консультация врача для корректировки рациона питания.

Рацион питания школьника, занимающегося спортом, должен быть скорректирован с учетом объема физической нагрузки.

Ежедневно ребенок нуждается в чистой питьевой воде (1-1,5 литра). Вода участвует во всех обменных процессах, доставляет к клеткам и тканям питательные вещества, выводит из организма вредные вещества.

Продукты с большим содержанием сахара, соли и жира должны быть сокращены до минимума.

Кроме того, рекомендуется исключить фастфуд из рациона питания школьников, так как такая еда провоцирует у детей запоры, гастрит, воспалительные процессы кишечника и поджелудочной железы.

Из каких блюд должен состоять прием пищи: Завтрак Завтрак должен быть обязательным и состоять из закуски, горячего блюда, горячего напитка, рекомендуется включать овощи и фрукты. Второй завтрак. В школе учащийся должен обязательно получить горячий завтрак. Длительное голодание по шесть-семь часов приводит к быстрому утомлению, снижению работоспособности, ухудшению самочувствия и настроения, а также может стать причиной развития заболеваний желудочно-кишечного тракта и других. Обед Дома или в школе ребенок должен получить полноценный обед, включающий закуску, первое (суп), второе (основное горячее блюдо из мяса, рыбы или птицы), третье блюдо — компот, кисель, чай. В качестве закуски следует использовать салат из огурцов, помидоров, свежей или квашеной капусты, моркови, свеклы и тому подобного с добавлением свежей зелени. Для улучшения вкуса в салат можно добавлять свежие или сухие фрукты: яблоки, чернослив и орехи. Полдник На полдник детям необходимы напиток (молоко, кисломолочные продукты, кисели, соки) с булочными или кондитерскими изделиями без крема, фрукты. Ужин Ужинать детям нужно не позднее, чем за час до сна. Ужин не должен быть обильным, так как сон с переполненным желудком будет беспокойным. Он должен состоять из овощного (творожного) блюда или каши; основного второго блюда (мясо, рыба или птица), напитка (чай, сок, кисель). Дополнительно рекомендуется включать в качестве второго ужина фрукты или кисломолочные продукты и булочные или кондитерские изделия без крема.

«Важно, чтобы в период взросления ребенок научился самостоятельно соблюдать режим питания, рационально и правильно питаться, независимо от контроля взрослых», — добавили в центре.