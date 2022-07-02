Чтобы у детей не было кретинизма. Специалист о важности правильного питания

Питание играет очень важную роль в жизни человека. Нерациональное, несбалансированное питание приводит к очень серьезным последствиям для здоровья, которые могут проявиться только через 20 лет. Даже отказ от завтрака может повлечь целую цепочку проблем. О роли правильных приемов пищи 24.kg рассказала доктор медицинских наук, профессор, специалист по питанию Турсун Мамырбаева.

— Турсун Турганбаевна, в такую жару у многих пропадает аппетит. Кто-то предпочитает вообще не есть по утрам. Какова роль завтрака в жизни человека?

— Она огромна! Люди должны завтракать. Обычно ночной перерыв между приемами пищи составляет 6-8 часов. Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) все переварил, организм усвоил, утром человек проснулся, и у него нет запаса энергии. Это как с автомобилем — чтобы утром куда-то поехать, нужно заправиться. Завтрак дает топливо, чтобы человек мог активно включиться в новый день.

Когда была вспышка холеры, люди, которые завтракали, меньше подвергались риску заражения, чем люди не завтракавшие. Желудочный сок, соляная кислота убивают многих микробов, срабатывает защита организма.

Если человек не позавтракал и обедает примерно в час дня, то он может съесть в три раза больше, чем ему требуется. Это может привести к нарушениям питания.

При длительном воздержании от пищи организм начинает использовать свои внутренние запасы. У детей редкий прием пищи может просто подавить функцию ЖКТ, и тогда у них пропадает аппетит, родители начинают ходить по врачам и жаловаться, искать причину проблемы. Просто ЖКТ не привык работать. Постепенно ребенок может начать отставать в развитии и иметь признаки недостаточного питания.

Нужно питаться пять раз в день с равными интервалами. Это важно, чтобы не переедать и не страдать от истощения.

— Согласно последнему исследованию, менее 70 процентов младшеклассников в КР завтракали каждый день. Как это влияет на их успехи?

— Хорошо, что начальные классы кормят в школе и хорошо, если у остальных детей есть возможность поесть на перемене. Иначе как они будут воспринимать учебный материал? Для хорошей работы мозга нужна энергия. Школьное питание составляет одну треть от суточной калорийности, в школах стараются готовить разнообразно. Если ребенок придет домой и расскажет об этом своей маме, может, она прислушается и тоже будет готовить разнообразную пищу. Но менять привычки очень долго и сложно.

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Вот так, кажется, один только завтрак, но за ним стоит целая цепочка проблем. Упадок сил, слабость иммунитета, нехватка сил бороться с инфекциями и другие индивидуальные проблемы.

Вообще, у нас в Кыргызстане очень много людей страдает от недостаточного или избыточного питания. Кажется, что это несовместимые вещи. Но одна часть населения избыточно потребляет продукты и калории, и та же часть населения может недостаточно потреблять другие продукты. Одни люди страдают от недостаточного потребления витаминов или микроэлементов, от железодефицитной анемии, дефицита фолиевой кислоты, витаминов группы В, А или Д, другие имеют недостаточную массу тела.

Самый главный критерий рационального здорового питания —разнообразие и соответствие потребностям организма.

Среди детей до пяти лет каждый десятый отстает в физическом развитии из-за недостаточного питания.

В то же время среди детей до пяти лет 7 процентов страдает от избыточной массы тела. Однако лишний вес не всегда показатель того, что человек избыточно питается.

Люди с избыточной массой тела могут употреблять большое количество калорий за счет жирных продуктов, мучных изделий, картофеля, и в то же время недостаточно потреблять основные источники витаминов и минералов.

Недостаточное и избыточное питание имеет очень тяжелые последствия для жизни. Это касается как детей, так и взрослых. Например, Кыргызстан является эндемичной страной по йоду.

От йододефицита у детей маленького возраста развивается кретинизм, если вовремя не поставить диагноз и вовремя не начать лечить.

Если йододефициту подвергаются взрослые люди, то у них ухудшается память, нарушается иммунитет, такие люди часто болеют, избыточно прибавляют в весе. У женщин детородного возраста могут быть очень тяжелые последствия — аномалии плода, несовместимые с жизнью, внутриутробная гибель плода, рождение ребенка с пороками развития.

Избыточная масса тела у взрослых может привести к сахарному диабету, высокой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и другим недугам.

Самое страшное, что последствия нерационального питания ярко проявляются не сразу, а через какое-то время.

Например, родилась девочка, отставала в весе, страдала анемией, плохо питалась. Пострадать может и ее потомство, через 20-30 лет, когда девочка вырастет и станет матерью. Но никто это не будет связывать с нарушением питания в прошлом.

— По данным исследования COSI, избыточный вес или ожирение наблюдаются приблизительно у каждого десятого ребенка младшего школьного возраста в Кыргызстане. Это уже повод бить тревогу?

— В некоторых странах распространенность ожирения среди детей более 20-30 процентов, у нас не такой высокий показатель в сравнении, но это не должно успокаивать. Для нашей страны 10 процентов — уже очень серьезный звонок. Мы должны задуматься и поставить цель хотя бы на ближайшие пять лет, чтобы эти цифры не росли, а затем принимать меры для снижения показателя. Если завтра у нас будет 20 процентов, то снизить этот показатель у страны вообще не будет никаких шансов с учетом наших финансовых возможностей и ресурсов. При этом у взрослого населения показатель лишнего веса и ожирения уже в несколько раз выше.

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Нужны комплексный подход к решению проблемы и поддержка со стороны кабинета министров. Одного желания врачей снизить показатель недостаточно. Требовать профилактики любых заболеваний от одного Минздрава в корне неправильно. Здравоохранение работает уже с теми, у кого выявили заболевание, их лечат. Да, врачи тоже работают над профилактикой, но это задача и других ведомств.

— Каких?

— Министерства сельского хозяйства. 60 процентов населения живет в селе и работает на земле. Почему Минсельхоз не проводит пропаганду здорового образа жизни, здорового питания, не рассказывает, какие продукты выращивать, что использовать для удобрения почвы. Или Минобразования, ведь треть населения республики — молодежь, можно обучать студентов. Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта тоже не слышно.

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В результате потом все приходят с анемией в больницы. Работа должна быть комплексной. Неразумно ругать один Минздрав.

У нас очень много данных, исследований, говорящих о том, что нам следовало бы давно принять действенные меры. Может, понимания нет, может, денег.

— Каких действий вы ждете?

— Вся статистика говорит о том, что в республике растут врожденные пороки. Почему бы не выдавать женщинам детородного возраста железо с фолиевой кислотой с интервалом несколько раз в год? Мы прописываем фолиевую кислоту женщине, именно когда она встала на учет, но тогда уже поздно — возможные пороки сформировались. Эти препараты выдают не бесплатно, а по льготному рецепту, однако многие беременные даже не знают об этом.

Около 18 процентов девочек-подростков 15-17 лет в городской местности и примерно 9 процентов в сельской страдают от худобы.

Недостаточная масса тела тоже имеет очень много последствий для здоровья. Около 36 процентов девочек-подростков страдает от анемии, дефицита железа, сказывающейся на умственных и физических способностях. В Индии, к примеру, девочкам-подросткам раз в неделю дают препарат железа бесплатно. Это довольно простой метод, но эффективный. Да, нужны деньги на закупку лекарств, но это же профилактика анемии.

Есть также стратегия обогащения муки железом и фолиевой кислотой. Производители сами закупают премикс и обогащают муку, но и государство должно их поддержать.

Проблема в том, что из Казахстана завозится необогащенная мука и по стоимости она немного дешевле. В результате наши производители остаются в проигрыше. Надо же что-то делать.

При этом Минсельхоз внес предложение, чтобы в условиях чрезвычайной ситуации муку разрешали завозить без обогащения. Но именно в условиях ЧС у людей повышаются потребность в железе и фолиевой кислоте.

Если они будут употреблять необогащенную муку, то из-за дефицита витаминов появятся болезни, которые потребуют вложения средств со стороны государства. Ребенка с пороком развития надо лечить, оперировать, пособия ему платить. Анемичные женщины теряют кровь после родов, для них нужно заказывать препараты крови. Если, не дай бог, женщина умрет, то будут расходы на похороны.

То есть все взаимосвязано и лучше действовать на опережение.