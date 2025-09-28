Как жить без боли и стыда: откровенный разговор с врачом-проктологом

Проктологические заболевания обсуждать в нашем обществе не принято. Хотя они могут возникнуть у любого. Главное — не стесняться, а вовремя обратиться к врачу, так как многие из «деликатных» болезней хорошо лечатся на начальном этапе. Подробнее об этом 24.kg рассказал общий хирург, проктолог Илим Кенжаев.

— С какими жалобами пациенты к вам обращаются чаще всего?

— Чаще всего это:

выпадение геморроидальных узлов, кровотечение;

трещины из-за запоров;

анальный зуд.

Из-за бумаги происходит травматизация кожи и слизистой анального канала. Начинает вырабатываться гормон, который заживляет трещину, и симптомом этого является зуд.

Почему-то люди думают, что геморрой болезненный процесс. К сожалению, это происходит только при тромбозе, воспалении.

При трещинах же возникают сильные боли во время и после акта дефекации.

Проблема в том, что наше население не соблюдает правила гигиены — люди не подмываются, а подтираются, либо делают это непоследовательно. Это самая главная ошибка. Нужно сначала подмыться прохладной водой, а потом просушить бумагой.

— Кто в группе риска?

— У женщин проктологические проблемы в 90 процентах случаев возникают во время беременности и особенно родов. В момент сильных потуг происходит большой прилив крови в анальном канале, появляется геморрой, и чаще всего в обостренной форме.

У мужчин тенденция другая — проводят на унитазе дольше трех минут, абстрагируясь от своих проблем, семьи, работы, быта с помощью телефона. Дольше трех-пяти минут сидеть нельзя!

Если у вас сидячий образ жизни, то спустя час сидения нужно две минуты пройтись по комнате, кабинету. При физической работе, наоборот, час поработал — две минуты отдохнул.

Подвержены фактору риска и люди, страдающие запорами. Если двое-трое суток человек не ходил в туалет, то объем каловых масс увеличивается, они становятся грубыми и плотными. При натуживании это создает стресс для мышц малого таза, они сильно напрягаются, к ним приливает кровь.

— Почему многие люди стесняются идти к проктологу даже при серьезных симптомах?

— Менталитет такой. Люди могут рассказать о температуре или зубной боли, но не о гинекологических, урологических либо проктологических проблемах.

Думаю, это закладывается с детства, говорить о многом нельзя — стыдно. И это приводит к тому, что во взрослой жизни человек не может поделиться проблемами с друзьями и близкими, опасаясь, что его могут осмеять. Чаще всего мужчины рассказывают о проблемах своим женам, и те приводят их к врачу. Многие женщины к мужчине-проктологу за помощью не пойдут, но сейчас много квалифицированных женщин-проктологов.

Из-за особенностей менталитета и стеснения пациенты обращаются за медицинской помощью чаще всего с запущенной стадией. Все это время качество жизни снижается, человек не живет полноценно.

При этом некоторые думают, что у них геморрой, стыдятся этого, а в итоге это оказывается рак прямой кишки или анального канала.

Самое главное — вовремя диагностироваться, проходить профилактические осмотры раз в год, а не только когда что-то беспокоит.

Профилактика лучше, чем лечение. Человек не тратит свое время, нервы и финансы, ведь профилактика намного легче, дешевле и быстрее, чем сдавать анализы, восстанавливаться после операции и так далее.

— Как вы своим пациентам помогаете справляться со страхом или неловкостью?

— Болезней, какие бы они ни были, не нужно стыдиться. Если человека что-то беспокоит, лучше поискать врача и решить проблему консервативным методом, изменением режима питания, гигиеной и жить счастливо, без боли, чем приходить на запущенных стадиях, когда единственным показанием является оперативное вмешательство.

Я часто спрашиваю своих пациентов: «Что для вас важнее — ваши страхи или здоровье? Поставьте на весы».

Если человек боится и не хочет идти на операцию, это его решение. Никто не имеет права заставлять. В таком случае мы назначаем поддерживающую терапию.

— В каких случаях операция неизбежна?

— Прямое показание — это кровотечение. Если капает при каждом походе в туалет или унитаз весь в крови. В итоге потеря крови приводит к анемии.

В мире нет мази либо свечки, избавляющей человека от геморроя полностью. Да, какие-то симптомы снимаются.

Если у человека, например, трещина не проходит более двух месяцев, это тоже показание к операции. Если выпадает геморроидальный узел, но не кровит и не сказывается на качестве его жизни, то в принципе оперироваться смысла нет.

— Одобряет ли медицина анальный секс?

— Мой учитель говорил так: анальный канал — это место выхода, а не входа. Конечно, у людей разные предпочтения, и никто не имеет права их за это осуждать. Единственное, если не опорожнить правильно кишечник перед анальным сексом, есть риск заражения. Слизистая анального канала очень тонкая, ее можно легко травмировать — до трещины или разрыва. Поэтому как врач, я, конечно, не советую.

— Какие факторы повышают риски развития полипов и рака прямой кишки?

— Точного ответа, почему образуются полипы, вам никто не даст. Есть только теории.

Это стресс, питание, жизнь в местности с загрязненной атмосферой.

Вообще, раковых клеток у человека множество, просто наш иммунитет их подавляет. Но в какой-то момент происходит сбой и раковая клетка в том или ином органе начинает разрастаться.

Полип и хроническая анальная трещина со временем могут привести к раку.

Также сказывается генетическая предрасположенность. Если у кого-то из родственников в анамнезе был рак прямой кишки, толстого кишечника, обязательно раз в год нужно проходить колоноскопию и гастроскопию.

Колоноскопию лучше делать под седацией. Это 10-15-минутная процедура, полностью изучается толстый кишечник, есть ли какие-то воспалительные изменения в нем или прямой кишке, имеются ли новообразования. Опытный врач может сразу убрать полипы и взять материал на биопсию. На основании колоноскопии ставится самый точный диагноз.

Профилактическую колоноскопию делают после 45 лет, но при наличии показаний намного раньше.

— С какими необычными случаями в практике вы сталкивались?

— Я же говорю, у каждого человека свои предпочтения — обращались с инородными телами в анальном канале. Один не смог вытащить крышку от антиперсперанта, а через неделю пришел другой пациент, который тоже дезодорант засунул, но уже обратной стороной. Крышка вышла, а дезодорант остался. Когда инородное тело глубоко заталкивают, мышца «проглатывает» его и не дает обратного хода.

— Насколько питание влияет на здоровье кишечника?Какие продукты рекомендуете чаще употреблять?

— Негативно сказывается однообразное питание, жирное, жареное, особенно острое и мучное. Из-за мучной пищи консистенция каловых масс становится очень сухой и плотной, в момент выхода они травмируют слизистую анального канала. За счет этого образуются трещины.

Нужно употреблять в пищу больше клетчатки и выпивать утром натощак стакан теплой воды.

Никто не говорит, что нужно отказаться от привычной пищи, но рекомендуется чередовать. Условно, есть куурдак, плов или лагман — поставьте рядом салат, и не просто огурцы с помидорами. Нужно добавлять салаты, содержащие большое количество клетчатки. Допустим, свекольный, морковный салат. Из фруктов — киви, апельсин, сливу; а также семена чия, льна, подорожник.

Если стул будет мягкий, человек долго не будет сидеть на унитазе, будет подмываться сначала прохладной водой, а потом просто просушивать, то можно без проблем прожить всю жизнь, и никакие мази, свечи, операции не потребуются.

— Алкоголь влияет?

— Он повышает давление в сосудах. При наличии геморроя он начинает кровить, поскольку сосуды лопаются.

— Насколько болезненны современные методы обследования?

— Совершенно безболезненные. В современной медицине есть обезболивающие препараты, гели, мази, а также седация. При ее использовании человек засыпает и просыпается уже в палате, а через два-три часа, иногда и раньше, может вставать и уходить домой.

— Подходы к лечению как-то изменились за последние годы?

— Да. За последние, условно, 5 лет в Кыргызстане в проктологии внедрили много инноваций. Например, появилась лазерная методика лечения геморроидальной болезни, свищей.

Главное — не заниматься самолечением.

Иногда человеку легче доверить здоровье народным лекарям, целителям, которые назначают условно пиявки, чеснок, картофель, и даже огурцы, про которые есть шутки.

Также пациенты пользуются мазями и свечами не по назначению, покупают биологически активные добавки.

В итоге люди приходят к врачам с кровотечениями, некрозом, глубокими ожогами и так далее.