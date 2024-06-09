Неделя-24. Новый генпрокурор и проблемы на рынке труда с мигрантами

Генеральный прокурор Курманкул Зулушев написал заявление о добровольном сложении полномочий. Через пару дней его отставку принял Жогорку Кенеш. Что стало истинной причиной его ухода, неизвестно. На должность генерального прокурора Курманкула Зулушева назначили 21 октября 2020 года.

Фото администрации президента КР. Максат Асаналиев и президент Садыр Жапаров во время вручения медали «Данк»

Новым главой Генеральной прокуратуры стал Максат Асаналиев, который до этого был прокурором Ошской области. Его кандидатуру утвердили депутаты Жогорку Кенеша, после президент утвердил указом. Максату Асаналиеву 46 лет. Он уроженец села Ак-Терек Тонского района Иссык-Кульской области.

С проспекта Чингиза Айтматова/Манаса в Бишкеке уберут все маршрутки. Как заявили в мэрии, делается это для оптимизации схем движения общественного транспорта и разгрузки центральных улиц. С проспекта на альтернативные улицы переправят 15 микроавтобусных маршрутов. Ранее в мэрии сообщали, что микроавтобусы выведут из квадрата, ограниченного улицами Ахунбаева, 7 Апреля/Курманджан Датки, проспектами Чуй и Манаса/Чингиза Айтматова.

В Бишкеке

в форме буквы С построят новое здание

Государственной налоговой службы. Глава кабинета министров Акылбек Жапаров отметил, что новое семиэтажное здание будет иметь уникальную архитектуру. С высоты птичьего полета оно будет выглядеть в форме буквы С, символизирующей национальную валюту КР — сом и первую букву слова «салык». Кроме того, здание будет представлять из себя тыйыны, сложенные друг на друга, что также символизирует устойчивость и стабильность. Его возведут напротив нового «Белого дома» по проспекту Чингиза Айтматова.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Новые тарифы на тепло и горячую воду. Считаем, кто и сколько будет платить Фото 24.kg. Новый тариф должен серьезно отразиться на карманах жителей регионов и владельцев квартир площадью больше 80 квадратов С 1 июня 2024 года в Кыргызстане повысили тарифы на тепловую энергию для населения на 25 процентов, а на горячую воду — на 39,3 процента. Цена теперь будет зависеть не только от площади квартиры, но и от того, какая организация подает тепло и воду. Больнее всего повышение ударит по регионам, потому что именно там самые высокие расходы на выработку тепла. ПОДРОБНЕЕ

НДС на лекарства. Как контролировать рынок и сдержать рост цен и контрабанды Кабинет министров инициировал проект постановления, которым отменяет освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость импорт лекарств и составляющих для их производства. Фармацевты заявили, что это решение неразумное и приведет к росту цен на препараты почти в два раза. Чиновники считают, что от предоставляемых льгот толку нет: внутреннее производство сокращается, импорт лекарств и их стоимость растут. Редакция 24.kg пыталась понять, почему власти решили отменить освобождение от НДС, которое действует 20 лет, и как это скажется на доступности и качестве препаратов. ПОДРОБНЕЕ

Рынок труда в Кыргызстане. Почему иностранные рабочие начинают вытеснять местных Фото 24.kg. Кыргызстанцам тоже есть что предъявить работодателям. Основная претензия — из-за иностранцев снижают зарплаты местным Курьеры-пакистанцы, граждане Бангладеш, работающие на стройках и в швейных цехах, узбекистанцы, возводящие частные дома и пекущие лепешки, стали для Бишкека обыденностью. В то же время десятки тысяч кыргызстанцев уезжают на заработки в другие страны. Есть ли дефицит рабочих рук из-за трудовой миграции? Почему даже на простую работу привлекают иностранцев? Какие проблемы у работодателей? На эти вопросы мы попытались ответить в нашем материале. ПОДРОБНЕЕ

Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы В Кыргызстане работает центр трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции. Он помогает легально и безопасно устроиться на работу за границей. Редакция 24.kg собрала основные ответы на вопросы желающих уехать на заработки за пределы республики. ПОДРОБНЕЕ

ОСАГО. Как оформить полис и зачем он нужен Фото из интернета. Страховые компании готовы к введению ОСАГО, но решения по нему окончательного власти пока не принимают Закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств приняли в Кыргызстане почти девять лет назад. Однако сроки введения штрафных санкций за отсутствие полиса ОСАГО не раз переносили. Но рано или поздно его все-таки придется покупать. В материале 24.kg о том, как получить полис ОСАГО. ПОДРОБНЕЕ

Почему происходят пожары в Кыргызстане и как их избежать Ежегодно в Кыргызстане регистрируют от 3 до 5 тысяч пожаров. Причин много — от телефонной зарядки, оставленной в розетке на ночь, и непотушенного окурка до грубых нарушений техники безопасности. Как бороться с пожарами? Можно ли их количество сократить? Об этом и не только редакции 24.kg рассказал начальник управления пожаротушения и пожарной профилактики Министерства чрезвычайных ситуаций Акылбек Расулов. ПОДРОБНЕЕ

Детская кардиология нуждается в недетской поддержке Научно-исследовательский институт хирургии сердца и трансплантации органов — медицинское учреждение, где делают операции на сердце детям. В день здесь проводят по две операции, а в листе ожидания постоянно не менее 50 детишек. У института, по словам его руководства, сильный кадровый потенциал, и они могли бы делать больше операций в день. Однако проектная мощность здания, нехватка специального оборудования и аппаратуры не позволяют спасать больше детей в более короткие сроки. ПОДРОБНЕЕ

Как меняются интересы туристов, посещающих Кыргызстан В Кыргызстане открыли летний туристический сезон. В этом году республика ожидает большого наплыва гостей из-за рубежа. Если в 2023 году нашу страну посетили свыше 8,5 миллиона туристов, то в 2024-м, по данным департамента туризма, рост туристического потока может быть на 10 процентов больше. ПОДРОБНЕЕ

Люди не спешат и наслаждаются жизнью — кыргызстанка о своем опыте в Австралии Фото из личного архива Ирины Ковшовой Кыргызстанка Ирина Ковшова работала в Бишкеке журналистом. Чуть больше года назад оказалась в Австралии — ее супругу предложили там работу. Сейчас они живут в Перте — столице штата Западная Австралия. О своих впечатлениях о жизни на другом континенте Ирина рассказала 24.kg. ПОДРОБНЕЕ

Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов Малоимущие или малообеспеченные семьи могут получить от государства 100 тысяч сомов на открытие собственного дела. В 2022 году в проекте приняли участие 2 тысячи 800 семей, а в 2023-м — уже 10 тысяч. На 2024 год на основе социального контракта планируется оказать помощь 20 тысячам семей. ПОДРОБНЕЕ

Ни снять, ни сбежать. Как работают браслеты слежения для подследственных С 24 мая 2024 года департамент пробации при Министерстве юстиции Кыргызстана запустил пилотный проект для подследственных и некоторых осужденных граждан. Фишка в том, что клиентам пробации надевают специальный браслет, который круглосуточно показывает их местоположение. Снять его самостоятельно невозможно. В департаменте 24.kg показали, как крепят браслеты и как они работают. ПОДРОБНЕЕ

Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны Зубная боль, как часто бывает, может застать в самый неожиданный и неподходящий момент — в походе, гостях, командировке, глубокой ночью или во время праздников, когда получить помощь врачей проблематично. Редакция 24.kg собрала адреса и телефоны стоматологических клиник, в которых оказывают помощь круглосуточно. ПОДРОБНЕЕ

Ущелье Шамси и каньон Лаглан. Фото и видео читателей 24.kg Фото Надежды Хабичевской. Ущелье Шамси Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы полюбуемся красивыми закатами и заглянем в живописные ущелья как на севере, так и на юге республики. ПОДРОБНЕЕ