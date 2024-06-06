Электронная система «Смарт Бажы» ГТС КР вошла в топ-4 таможенных систем мира

Отечественная электронная система «Смарт Бажы» вошла в топ-4 лучших таможенных систем по всему миру. Об этом 24.kg сообщили в Таможенной службе КР.

Систему признали одной из лучших в категории «Лучшая таможенная программная система/Поставщик технологических решений года».

Заявка на участие в конкурсе цифровых решений ICC Centre for Digital Trade and Innovation (C4DTI) подана онлайн.

Конкурс проходил в рамках ежегодной международной конференции Digital Trade Conference (DTC), которая является флагманским мероприятием Центра цифровой торговли и инноваций.

«Жюри высоко оценило качество и инновации проекта и отметило значительный вклад в развитие цифровой торговли. Стоит подчеркнуть, что «Смарт Бажы» — это современная цифровая платформа на базе веб-технологий, призванная оптимизировать и модернизировать таможенные операции. Она объединит различные подсистемы и свяжет участников таможенных операций в единую систему», — говорится в сообщении.

В Таможенной службе заметили, что внедрение «Смарт Бажы» направлено на ускорение таможенных операций, повышение эффективности и стандартизацию процессов в целях улучшения взаимодействия между участниками внешнеэкономической деятельности, таможенными и государственными органами.