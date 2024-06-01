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Общество

Турецкий сериал, байопики и «Трансформеры». Что смотреть на следующей неделе

На следующей неделе выйдут новинки, а также продолжение уже полюбившихся проектов. Среди них приквел «Скрытой угрозы», сериал от режиссера «Великолепного века» и спортивная драма.

1
«Луна и мир» (3 июня)

2040 год. «Рускосмос» запускает станцию «Закат-1» на Луне с целью защитить Землю от опасного астероида. Новую структуру возглавила чудаковатая Ирина Цветкова (Нонна Гришаева), у которой в подчинении оказались не менее странные сотрудники.

2
«Звездные войны: Аколит» (4 июня)

Мистический триллер расскажет о финальном периоде расцвета Высокой Республики. Бывшая падаванка воссоединяется со своим мастером-джедаем, чтобы противостоять новой загадочной Темной силе, однако действия врагов оказываются куда более жестокими и непредсказуемыми.

3
«Подрезанные» (4 июня)

Мини-сериал о скандале с владельцем баскетбольной команды Los Angeles Clippers Дональдом Стерлингом. В 2014 году он позволил себе расистские высказывания в адрес любовницы. Параллельно «Клипперс» пыталась выиграть чемпионство НБА.

4
«Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» (6 июня, третий сезон)

Это американский телесериал на основе комикса Джеффа Лемира и Джеффа Собола, который вышел в 2021 году на Netflix. Третья, заключительная, часть покажет еще более опасные приключения, которые ждут мальчика Гаса. Он отправится на Аляску в надежде найти свою маму.

5
«Кюбра» (6 июня)

Когда житель пригорода получает послания, которые, похоже, предсказывают будущее, у него появляются поклонники и могущественные враги.

6
«Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак» (7 июня, четвертый сезон)

В центре истории окажется Тарик, который ищет себя и пытается избавиться от гнетущего наследия отца. Спин-офф криминального сериала «Власть в ночном городе». Сюжет разворачивается через несколько дней после событий финала.

7
«Стать Карлом Лагерфельдом» (7 июня)

Биографический сериал о дизайнере Карле Лагерфельде и его восхождении к модной славе в Париже 1970-х годов.

8
«Трансформеры: Новая искра» (7 июня, второй сезон)

Мир семьи Мальто переворачивается с ног на голову, когда Терраны, первые земные роботы-трансформеры, оживают. Терраны создадут союз между человеческой семьей Мальто и легендарными Автоботами, объединив их в общей миссии.

  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов вышли на прошлой неделе, можно посмотреть здесь.
  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека читайте по этой ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295435/
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