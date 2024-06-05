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Общество

Вице-мэр Бишкека ответил на жалобы горожан о ремонте дорог

В мэрии Бишкека ответили на жалобы горожан о том, что в столице не ведется ремонт дорог. Граждане сообщали, что улицы перекрыты, а рабочих на месте не видно.

Вице-мэр Бишкека Жамалбек Ырсалиев опровергает это. По его словам, сотрудники работают с 8.00 до 19.00.

«У рабочих обед с 12.00 до 13.00. Этот момент некоторые граждане снимают и публикуют в соцсетях, говоря, что на месте нет рабочих и не ведется ремонт дорог. У нас всегда ведутся работы. Мы это транслируем и во время прямого эфира. Работы идут с опережением графика. В Бишкеке проведут капитальный ремонт на шести центральных улицах и 40 второстепенных», — сказал Жамалбек Ырсалиев.

Напомним, в столице идет ремонт дорог. Полностью закрыт отрезок улицы Ахунбаева от улицы 7 Апреля до улицы Достоевского, а также от проспекта Чингиза Айтматова до улицы Малдыбаева.

Кроме того, закрыли на ремонт улицу Байтика Баатыра от Южной магистрали до улицы Медерова. А 10 июня то же самое произойдет с проспектом Чуй — от проспекта Манаса до улицы Панфилова. Закрыты в Бишкеке и другие улицы.

В 2024 году планируется реабилитация еще четырех главных улиц. Работы обещают начать в ближайшее время.

Список:

  • проспект Чуй от проспекта Манаса до улицы Торекула Айтматова;
  • улица Горького от проспекта Манаса до улицы 7 Апреля;
  • улица Юнусалиева от улицы Сухэ-Батора до улицы Горького;
  • проспект Жибек Жолу от улицы Курманджан Датки до улицы Тоголока Молдо.

Муниципалитет приносит извинения за причиненные неудобства и просит водителей заранее планировать свой маршрут.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295829/
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