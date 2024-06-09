Айша Агиветова с супругом уехали из Кыргызстана 16 лет назад. За это время успели пожить по три года в России и Саудовской Аравии, шесть лет в ОАЭ и последние несколько лет в Канаде.

Сейчас живут в городе Бэрри, в провинции Онтарио, находящемся недалеко от крупного мегаполиса Торонто. В интервью 24.kg Айша рассказала о том, как дается каждый процесс иммиграции и чем им нравится Канада.

Фото из архива Айши Агиветовой

— Расскажите немного о себе — откуда родом, чем занимались в Бишкеке до отъезда?

— Я родом из села Кызыл-Дыйкан в Чуйской области. Мой папа фермер, а мама — врач. Я окончила турецкий лицей, затем училась в АУЦА на инженера-программиста. В Кыргызстане успела поработать по специальности в одном из информационных агентств, что дало мне ценный опыт и навыки. Мой супруг окончил КТУ и отработал несколько лет инженером в компании, предоставляющей услуги сотовой связи.

— Почему решили уехать из Кыргызстана?

— В 2008 году решили поработать в Москве, так как в то время уровень зарплат в сфере IT там был значительно выше, чем в Бишкеке. Хотелось улучшить материальное положение, пожить в мегаполисе, приобрести новые знания. В то время был IT-бум, специалистов не хватало и многие крупные IT-компании охотно приглашали людей из соседних стран.

Фото из архива Айши Агиветовой

— Вы сменили несколько стран. Чем руководствуетесь при выборе государства для жизни?

— Учитываем такие критерии, как уровень жизни, возможности для карьеры, стабильность экономики, доступность образования и медицины, климат, безопасность и развитая инфраструктура. Каждая из стран, в которых мы жили, предоставила нам определенные преимущества и возможности для самореализации.

В России мы приобрели ценный профессиональный опыт, что позволило успешно конкурировать со специалистами на международном уровне. Это сыграло ключевую роль в карьерном росте и открыло новые возможности для работы и жизни в разных странах.

Мы стали думать, куда еще можно релоцироваться, где мы могли бы быть востребованы. После туристической поездки в ОАЭ поняли, что хотим там жить и работать. В этой стране привлекала развитая инфраструктура, отличные зарплаты, высокий уровень жизни и безопасности. Вдохновленные амбициями, мы уволились и переехали в Дубай. Знание английского языка значительно облегчило это, и на поиск работы в Дубае у нас ушел примерно месяц.

Фото из архива Айши Агиветовой

Прожив там шесть лет, мы достигли значительных успехов в профессиональной деятельности и стали родителями — у нас родился сын. Несмотря на все преимущества жизни в этой стране, мы понимали необходимость дальнейшего развития и поиска новых возможностей.

Начали изучать страны с упрощенными условиями эмиграции и обратили внимание на Канаду. Для нас было важно сохранить уровень жизни, к которому мы привыкли за годы жизни ОАЭ, и обеспечить нашему сыну больше возможностей и стабильное будущее.

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Пока рассматривалась наша заявка в Канаду, мой супруг, а позже и я, получили предложение поработать в Саудовской Аравии в научном университете Короля Абдуллы. Работа в университете, где специалисты из более чем 100 стран мира обмениваются знаниями и опытом, показалась нам отличной возможностью для профессионального и личностного роста.

Саудовская Аравия для нас была привлекательным местом благодаря мягкому климату и жизни на берегу Красного моря. Благоприятное географическое положение позволило легко путешествовать по странам Европы, Азии и Африки. После трех лет жизни в Саудовской Аравии мы получили ПМЖ в Канаду и, недолго думая, переехали.

— Конечно, это непростой процесс и требует усилий. Перемещение в новую страну сопряжено с множеством препятствий, начиная от бюрократических формальностей и заканчивая адаптацией к новой обстановке и культуре. Однако каждый переезд дает новый багаж знаний и навыков, которые помогают преодолевать эти трудности. Мы всегда готовимся к новым условиям, изучаем культуру и особенности жизни в новой стране, что помогает нам чувствовать себя более уверенно и успешно адаптироваться.

Фото из архива Айши Агиветовой

— Нравится ли вам в Канаде, или это тоже пока не окончательный выбор?

— Нравится. На данный момент мы рассматриваем ее как наш постоянный дом. Сейчас мы не думаем о переезде в другое место, особенно учитывая, что наши дети привыкли к школам и друзьям. Мы живем в Бэрри — это небольшой город, но, как и во всех небольших городах Канады, здесь очень развита инфраструктура. У нас нет потребности ехать в большой мегаполис. Бэрри признан самым безопасным городом в Канаде.

Наша адаптация здесь прошла гладко. Опыт проживания в других странах значительно помог нам. Мы не испытали культурного шока или языковых барьеров, поскольку привыкли к жизни и работе в многонациональной среде. Мы очень быстро, как рыбы в воде, нашли свое место и наладили быт. Поиск работы также не занял у нас много времени.

Фото из архива Айши Агиветовой

Отмечу несколько моментов, которые меня приятно удивили тут.

Канадцы известны дружелюбием и готовностью помочь, что создает теплую атмосферу.

Развитая инфраструктура — хорошие дороги, детские площадки, парки — делают жизнь комфортной. В стране низкий уровень коррупции.

Школы и детские сады хорошо финансируются государством, что обеспечивает высокое качество образования. Бесплатная и качественная медицина доступна всем жителям.

Канада поражает природой. Горы, леса, озера предоставляют много возможностей для активного отдыха. Многонациональное общество отражается в разнообразии культур, кухонь и праздников.

Важным отличием является равномерное развитие городов: высокий уровень жизни доступен не только в столице, но и в других населенных пунктах.

Погода. Зима может быть очень холодной и длительной, особенно если ты привык к более теплому климату.

Высокие налоги. Хотя это позволяет поддерживать высокий уровень жизни и качественные государственные услуги. К этому нужно привыкнуть.

Цены на недвижимость и на услуги. Они на порядок выше, чем в Кыргызстане.

При этом несколько моментов удивили менее приятно.

— У вас трое детей. Как им даются переезды?

— Старшие дети, учащиеся в 1-м и 5-м классах, имели возможность жить в трех разных странах, поэтому переезды для них стали привычными. Они уже владели английским, и обучение на этом языке стало для них естественным. Конечно, возникали небольшие трудности, особенно с налаживанием новых дружеских связей, но они, как дети, справились с этим легко. В целом адаптация детей в школьной среде прошла успешно, они активно учатся и вовлечены в жизнь школы.

— В Кыргызстане важную роль играют семейные и культурные традиции, большое внимание уделяется уважению к старшим, семейным ценностям. Дети часто растут в окружении расширенной семьи, где родственники играют значительную роль в их воспитании. В школах дисциплина может быть строже, а система образования ориентирована на академические успехи.

В Канаде акцент делается на индивидуальность и независимость детей. Родители стремятся поддерживать их интересы и таланты, поощряя самовыражение и самостоятельность. Воспитание строится на принципах равенства и уважения прав ребенка. В канадских школах больше внимания уделяется развитию социальных навыков, творческому мышлению и эмоциональному благополучию детей.

— Как справляетесь с детьми? Есть ли у вас помощники?

— С тремя детьми справляться непросто, но мы стараемся делать все сами. Недавно к нам приехал папа мужа, мой кайната, чтобы помочь после рождения третьего ребенка. Его поддержка выручает, и мы очень благодарны за его помощь.

— Прежде всего, наших родственников и друзей. С ними связаны многие теплые воспоминания, их поддержка и общение всегда были важной частью нашей жизни. Также очень не хватает наших красивых гор и озера Иссык-Куль, хотя в Канаде есть свои горы и озера.

— Часто приезжаете в Кыргызстан? Изменилась страна за годы вашего отсутствия?

— До переезда в Канаду мы старались посещать Кыргызстан каждый год, но теперь визиты стали более редкими. В этом году планируем поездку всей семьей. Последний раз были в Кыргызстане в 2021 году, и радует, как наша родина развивается и преображается. Новые здания и инфраструктура появляются, но сохраняется уникальный колорит и гостеприимство этой замечательной страны. Для нас всегда приятно наблюдать за тем, как наш родной край процветает и меняется, даже находясь на расстоянии.

— Пока таких планов у нас нет. Мы бы хотели пожить в этом полушарии. А если без шуток, нас все устраивает, и хотелось бы осесть здесь надолго, чтобы наслаждаться жизнью в полной мере. С появлением на свет третьего ребенка наше будущее становится еще более связанным с воспитанием детей. Мы также хотим попутешествовать по странам Латинской и Северной Америки, получать новые впечатления и продолжать развиваться как личности.