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Общество

Оценить перспективы устойчивого развития. Зачем мэр над Бишкеком летал

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, его заместитель Азамат Кадыров, главный архитектор Урмат Карыбаев и представители международной архитектурно-градостроительной компании Nikken Sekkei провели воздушную инспекцию города. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, облет стал первым шагом в реализации масштабного проекта по разработке нового генерального плана города.

«Компания Nikken Sekkei, обладающая мировым опытом в области градостроительства и урбанистики, приступает к разработке аналитического документа по разработке перспективного плана развития города. Основной его целью является создание условий для устойчивого развития столицы, учитывая экологические, социальные и экономические аспекты», — сообщили в мэрии.

Во время облета участники инспекции уделили особое внимание основным городским объектам, транспортной инфраструктуре, зеленым зонам и перспективным территориям для застройки в рамках проводимой административно-территориальной реформы.

Айбек Джунушалиев отметил важность сотрудничества с ведущими международными специалистами и подчеркнул, что новый генеральный план будет разрабатываться с учетом современных требований к устойчивому развитию и сохранению уникальной городской среды.

Представители компании Nikken Sekkei выразили уверенность в успешном сотрудничестве и отметили, что для них большая честь принять участие в столь значимом проекте.

Они подчеркнули, что при разработке плана будет применен комплексный подход, учитывающий лучшие мировые практики и инновационные решения.

Главный архитектор Бишкека Урмат Карыбаев подчеркнул, что предстоящая работа позволит не только решить текущие проблемы города, но и заложить основу для его долгосрочного развития, ориентированного на устойчивость и комфорт жителей
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295707/
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